KAPTEINENS MARERITT: Wesly Decas (t.h.) hadde ansvar for å stoppe Erling Braut Haaland. Han scoret ni mål mot Honduras i U20-VM i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Ble totalt ydmyket av Haaland: − Hele landet snakket dritt om dem

MARBELLA (VG) Det har snart gått to år, men ofrene for Erling Braut Haalands historiske målfest ønsker fortsatt ikke å snakke om det. Nå tror en av deres nærmeste at Gibraltar kan lide samme skjebne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var traumatiserende for dem. En enorm ydmykelse. Selv for oss som så på, var det smertefullt, forteller José Luis Rodríguez til VG.

Han er en av Mellom-Amerikas største fotballagenter. På klientlisten hans finner man fire Honduras-spillere som spilte mot Norge i U20-VM den 30. mai 2019: Kaptein Wesly Decas, utviste Axel Gomez, Gerson Chavez og Carlos Mejía.

Datoen er av mange grunner historisk: Norge markerte U20-VM-historiens største seier da de smadret motstanderen sin 12–0. Haaland satte individuell VM-rekord med sine ni (!) scoringer, som du kan gjenoppleve her:

I Honduras’ fotballhistorie er datoen derimot skrevet i svart skrift.

Gjennom agent Rodríguez har VG forsøkt å komme i kontakt med spillerne som slapp inn de ni Haaland-målene, inkludert midtstopper og kaptein Decas, som hadde ansvar for å markere Haaland.

Decas har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser. Rodríguez forklarer at han ikke ønsker å stille til intervju om Haaland og tapet mot Norge. Det ønsker heller ingen av hans lagkamerater.

– Det er fortsatt et åpent sår. De vil ikke gjenoppleve marerittet. De vil heller ikke ydmykes av en norsk avis. Jeg prøvde å få dem til å stille, men de vil ikke. De er ikke stolte av det, de skammer seg og vil ikke snakke om det. Jeg tror det kommer til å ta mange år før de kommer seg over det, sier Rodríguez.

Her kan du se Haalands intervju like etter de ni målene:

Han var selv til stede på Lubin Stadion i Polen den dagen. Han var der sammen med speidere fra europeiske klubber i håp om at noen av dem ville få øynene opp for en av klientene hans.

Det gikk ikke helt som det skulle. Haalands første mål kom etter syv minutter. Til pause hadde han scoret fire. Til slutt hadde han scoret ni. Jens Petter Hauge og Leo Skiri Østigård – som også er med i A-landslagstroppen som befinner seg i Marbella – samt Eman Markovic scoret også hvert sitt mål.

les også Agenter mener Haaland kan kreve årslønn på over 100 mill. etter skatt

– Vi visste ingenting om Haaland før den dagen. Det kom helt uventet. I et VM forventer du jevne kamper, men Norge kjørte over oss fra første sekund. Jeg skal ikke lyve. Det var helt jævlig å se på, sier Rodríguez.

– Hvordan var det for spillerne?

– Ren smerte. For spillerne var det fryktelig, de gråt lenge etterpå. De var sinte. Hjemme i Honduras snakket hele landet dritt om dem. De fikk beskjed om å legge opp. Det var et helt vanvittig press. Mange av dem sier det er det verste de har opplevd i livet.

RANT INN: Erling Braut Haaland scorer et av sine ni mål mot Honduras. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Det resultatet skapte en revolusjon i Honduras. Mediene gikk berserk. Det var galskap hjemme. Pressen ba om hodene deres på et fat. De ville at presidenten, sjefene og trenerne skulle få sparken. I landet vårt er fotball noe av det viktigste som finnes, så alle har en mening om det, sier Rodríguez.

– Får de fortsatt høre det?

– Det henger ved dem. De får fortsatt kommentarer om det. Tenk på Wesley Decas, som hadde ansvaret for å markere Haaland: Hver gang han scorer i Champions League og Bundesliga, blir han minnet på sin verste opplevelse på en fotballbane. Det gjør fortsatt vondt.

Dagen etter Haalands ni mål møtte Rodríguez ham på flyplassen i Polen og tok dette bildet:

DAGEN DERPÅ: Erling Braut Haaland og José Luis Rodríguez på flyplassen i Polen. Foto: PRIVAT

– Spillerne mine ble ødelagt, men jeg er en fotballfan, så for meg var det stort å forevige et historisk øyeblikk. Det var jo starten på hans eventyrhistorie, sier Rodríguez.

– Hva snakket dere om?

– Jeg sa «du ødela guttene mine». Han svarte: «Jeg var irritert, for jeg kunne scoret elleve mål». Han er en jævla maskin. Jeg tenkte bare «holy shit».

Nå advarer han Gibraltar, som tar imot Haalands Norge til VM-kvalifiseringskamp onsdag kveld:

– Det kan skje igjen. Sånn Haaland spiller nå, og så bra Norge har blitt, kan han få muligheten til å score ni mål igjen.

Rekorden for antall mål i én kamp i VM-kvalifisering holdes av Hans Krankl, som scoret seks mål da Østerrike slo Malta 9–0 i 1977.

For det norske landslaget innehar Odd Wang Sørensen fra Sparta rekorden med sine fem mål mot USA (11–0) på Bislett i 1948. Det var en privatkamp.

I tellende kamper har fem nordmenn scoret tre mål i samme kamp: Arne Brustad mot Polen (OL 1936), Gunnar Halle mot San Marino (VM-kval. 1992), Kjetil Rekdal mot Ungarn (VM-kval. 1996), Steffen Iversen mot Malta (EM-kval. 2007), Mohamed Elyounoussi mot San Marino (VM-kval. 2017) og Haaland mot Romania (Nations League 2020).

Én ting er sikkert: Haaland tar definitivt ikke lett på møtet med amatørspillerne fra Gibraltar.

– Jeg går inn med samme fokus som mot Köln, mot Bayern München, Sevilla. Samme hvem det er. Jeg skal prøve å gjøre det jeg er god på. Levere det jeg kan. Det er ikke så nøye hvem som står på motsatt banehalvdel, sier superspissen til VG.