Mourinho: - Vi er snart på toppen

Men United holder unna

(Bolton - Chelsea 0-1) José Mourinho er klar i sin tale etter den sterke borteseieren mot Bolton.

- Det tar ikke lang tid før vi er på toppen av tabellen, sier den selvsikre Chelsea-sjefen.

Etter to svært vanskelige bortekamper, har Chelsea holdt følge med tetlaget Manchester United. Det er manager Mourinho svært fornøyd med.

- Vi har hatt en god periode nå. Tatt poeng i to svært vanskelige bortekamper. Vi kunne forlatt Reebok Stadium ni poeng bak Manchester United, men er bare tre bak. Jeg tror ikke det tar lang tid før vi er tilbake på toppen av tabellen, sier Mourinho på Sky Sports etter kampen.

Scoring på overtid

Chelsea var hakket bedre enn Bolton gjennom hele kampen, og fikk den avgjørende scoringen 19 sekunder på overtid av overtiden i første omgang. Andrej Sjevtsjenko, som igjen hadde en blek kamp for mesterne, fyrte løs et kanonskudd. Jussi Jääskeläinen kastet seg, og fikk slått glimrende til corner.

Den ble lempet inn, og Chelseas andre store sommersignering, Michael Ballack, headet i mål ved fremste stolpe.

Etter pause stresset ikke Chelsea veldig. Bolton prøvde så godt de kunne, men maktet ikke å treffe mål.

Nærmest kom Nicolas Anelka, men franskmannen valgte av en eller annen grunn å la frisparket fra El-Hadji Diouf gå videre. Ballen seilet til slutt like utenfor.

United holder unna

På Old Trafford fikk publikum se historiens første Premier League -kamp med et brødrepar som kapteiner for hvert sitt lag.

Gary Nevilles Manchester United slet i 38 minutter før Cristiano Ronaldo smalt ballen lavt i mål mot Phil Nevilles Everton. Deretter hadde serielederen full kontroll mot et Everton-mannskap uten målfarlige Andy Johnson og Tim Cahill.

Wayne Rooney frustrerte sine tidligere lagkamerater med en fin vending og frispilling av Patrice Evra som punkterte kampen etter en drøy time. To minutter før full tid øket John O'Shea til 3-0 med en elegant avslutning i krysset.

- Dette var en viktig kamp og et godt resultat etter at to poeng glapp for oss i helgen, sier manager Alex Ferguson til Sky Sports.

De to suverene tetlagene går inn i julestria med en kjempeluke. Fra Chelsea på andre- ned til Portsmouth på tredjeplass, skiller det nå 11 poeng.

Og med tanke på at ingen av de fem lagene bak United og Chelsea vant, ser det ikke ut til at noen kan true storlagene.

PS: Kevin Nolan falt forkjært og brakk fingeren. Han fikk den plastret opp, og fortsatte kampen.

Premier League, 15. runde:Aston Villa - Manchester C. 1-3 (0-2). A: McCann (66). M: Vassell (18), Barton (32), Distin (75).

Bolton - Chelsea 0-1 (1-0). C: Ballack (45). T: 23.559.

Fulham - Arsenal 2-1 (2-1). F: McBride (6), Radzinski (19). A: Van Persie (36). T: 24.510. Rødt kort: Senderos (66), Arsenal.

Liverpool - Portsmouth 0-0. T: 42.467.

John Arne Riise spilte hele kampen for Liverpool.

Manchester Utd. - Everton 3-0 (1-0). M: Ronaldo (39), Evra (63), O'Shea (89). T: 75.723.



Manchester U. 15 12 2 1 33 - 7 38

Chelsea 15 11 2 2 25 - 8 35

Portsmouth 15 7 3 5 19 - 12 24

Bolton 15 7 3 5 15 - 14 24

Aston Villa 15 5 8 2 17 - 13 23

Arsenal 14 6 4 4 22 - 12 22

Liverpool 15 6 4 5 15 - 15 22

Reading 14 7 1 6 16 - 18 22

Everton 15 5 6 4 18 - 15 21

Fulham 15 5 5 5 16 - 21 20

Tottenham 14 5 4 5 13 - 16 19

Manchester C. 15 5 4 6 13 - 17 19

Wigan 13 5 3 5 17 - 16 18

Middlesbrough 14 4 4 6 11 - 17 16

West Ham 14 4 2 8 10 - 16 14

Blackburn 13 3 4 6 11 - 17 13

Newcastle 14 3 4 7 9 - 15 13

Sheffield U. 15 3 4 8 9 - 19 13

Watford 14 1 6 7 10 - 20 9

Charlton 14 2 3 9 10 - 21 9