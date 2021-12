Brann rykket ned etter straffespark-drama – Jerv til Eliteserien!

VALLE (VG) (Brann – Jerv 4–4 e.e.o., 11–12 på straffer) Det er ikke til å tro og var umulig å se, men i tåken på Intility Arena sikret vesle Jerv et sensasjonelt opprykk til Eliteserien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er for meg den største sensasjonen på 2000-tallet, sier Discovery+-ekspert Joacim Jonsson etter kampslutt.

Branns Bård Finne, som bommet på et straffespark i den første omgangen, oppsummerer det slik:

– Helt knust. Vi har fightet akkurat nok til å få den kvalikplassen. Å tape en slik kamp gjør jævlig vondt. Spesielt på den måten det skjer. Det er litt tungt å analysere, men det føles forferdelig at vi ikke er laget som står igjen som vinnere, sier Bård Finne til Discovery+.

Jervs store helt ble Øystein Øvretveit. Keeperen reddet to straffespark i ordinær tid og reddet straffesparkene til Vajebah Sakor og Robert Taylor i straffekonkurransen. Da Shuaibu Ibrahim så satte inn den avgjørende straffen var det klart: Jerv er klare for spill i Eliteserien for første gang i klubbens historie, og den første klubben fra tidligere Aust-Agder som skal spille på øverste nivå siden toppdivisjonen ble samlet til én avdeling i 1963.

– Dette var gøy altså. Dette var jævlig gøy, sier Øvretveit til Discovery+.

– Etter den sesongen vi har hatt i år, så er det jævlig fortjent. For en måte å krone dette på, sier keeperen.

Mens Jerv feiret med fansen på den ene siden av banen, sang Brann-fansen Nystemten foran spillerne etter kampslutt. Også i 2014 rykket Brann ned etter kvalik. Da var det nettopp Øvretveit som sto i mål for Brann i kvalik-kampene mot Mjøndalen.

– Det er spinnvilt. Vi leder 3–1, og så blir det 3–3. Så leder vi 4–3, men så klarer vi å vinne på straffespark. Det er helt rått, sier John Olav Norheim, den eneste av Jerv-spilleren som bommet i straffesparkkonkurransen.

Bergenseren Arne Sandstø er trener for Jerv.

– Vi har griseflaks i 90 minutter, men så får vi litt momentum vi også. Så skjer det som skjer. Det er helt unikt, sier Sandstø til Discovery+.

GOD: Øystein Øvretveit ble kampens store spiller.

Etter 1–1, et dusin forspilte Brann-sjanser, nesten like mange Øystein Øvretveit-redninger i ordinær tid, inkludert to på Branns begge straffespark, trengte kvalifiseringsfinalen i Eliteserien ekstraomganger og straffesparkkonkurranse for å avgjøres.

Og der vi trodde vi hadde sett de mest dramatiske kvalikfinaler i norsk fotball tidligere, overgikk denne det vi trodde var virkeligheten.

Bare to minutter ut i første ekstraomgang dro Branns stopperinnbytter Runar Hove Jervs angrepsjoker Shuaibu Ibrahim i trøyen. Svein Oddvar Moen dro opp det røde kortet, Hove var ferdig, og Branns liv i Eliteserien virket å være det samme.

For Diego Campos gjorde det hverken Bård Finne eller Mathias Rasmussen maktet i ordinær tid: Score på straffe. Med god hjelp på bakromsballen fra keeper Øystein Øvretveit løp han inn også 3–1, men Brann sto opp fra fotballens dødsrike på rekordtid ved hjelp av Eirik Hornelands innbyttere:

Først headet Kasper Skaanes inn redusering på Monga Simbas innlegg, så dunket Vajebah Sakor inn utligningen til 3–3 – og lagene forberedte seg på å puste igjen. Det rakk de aldri. Jerv suste i angrep og Shuaibu Ibrahim hadde plutselig satt inn det fjerde bak Lennart Grill – og Brann trykket på panikknappen for n’te gang denne sesongen.

Det fungerte. Hærfører Sivert Helte Nilsen gjorde det han er god på fotballbanen – han kranglet inn 4–4-utligningen med sekunder igjen og fikk strukket den norske fotballsesongen enda litt nærmere jul da han fikset straffesparkkonkurranse.

Der bommet Sakor (Øvretveit-redning) og John Olav Norheim (over) på hver sin, og på det niende straffesparket kom avgjørelsen. Robert Taylor bommet – som han også har gjort i Eliteserien i år – og Jervs Ibrahim banket inn sin nådeløst. Brann-keeper Lennart Grill reddet ingen av de ni i straffekonken.

Over to timer tidligere hadde hyperdramaet startet med at Kollen-tåken hadde skiftet bydel, ballen måtte skifte farge og kampen skiftet karakter:

Brann gikk fra å styre til å jakte da Jerv sensasjonelt tok ledelsen på det som må ha vært på sørlendingenes andre vellykkede innlegg i Branns 16-meter etter 29 minutter.

Jesus Campos fikk god tid til å sikte mot bakre, ballen fløy over hele forsvarsrekken til den dalte ned akkurat mellom Ole Martin Kolskogen og David Wolfe. Brann-forsvarerne nølte, Torje Wichne hugde til. Med en stupheading var Jerv sensasjonelt i ledelsen.

Resten av 1. omgangen var som et ekko av Branns 2021-sesong: De så komfortable ut med ballen, de vant den i gunstige posisjoner på motstanderhalvdelen, de spilte seg til haugevis av cornere, de skapte sjansene – men avslutningene ble utført med hyssing.

Mathias Rasmussen skjøt over eller i motstanderben, Aune Heggebø traff Øystein Øvretveit eller stolpen, Bård Finne greide ikke engang å overliste den tidligere Brann-keeperen fra straffemerket etter at Jerv-stopper Erik Tobias Sandberg ble avblåst for å stoppe et skudd med hånden.

2. omgang startet med at Øvretveit måtte kapitulere. Han måtte gi retur med foten da lagkamerat Sandberg satte en ball mot eget mål, og Heggebø feide inn utligningen foran Brann-fansen.

Øvretveit – Brann-keeper sist klubben rykket ned fra Eliteserien – kom seg raskt til hektene. Da Brann bare fem minutter 1–1 fikk et nytt straffespark, var den snauklipte og skjeggete Sotra-strilen skremmende god igjen: Mathias Rasmussen overtok 11-metersansvaret, prøvde motsatt hjørne av Finne, men Øvretveit var nede og holdt sin andre straffe i matchen.

V-STIL I TÅKEN: Jerv-keeper Øystein Øvretveit viser hvor mange straffer han reddet i ordinær tid av kvalikfinalen mot Brann.

Brann nektet å gi seg etter straffemiss nummer to og fortsatte å kjøre kampen. I 2. omgang fremsto Jerv-spillerne utslitt, men Øvretveits lange armer var godt brukt både på strek og i felt – samt at avslutningene stort sett suste utenfor.

Jerv hadde to dødballer på overtid som løftet pulsen på Brann-supporterne, men da Diego Campos’ frisparkkryper gikk utenfor som det siste før sluttsignalet, gikk kvalikfinalen over i de heseblesende ekstraomgangene.

I den første var et Brann i undertall og greide ikke skape like mye som tidligere i kampen etter Campos’ straffescoring. Robert Taylor var nærmest i 1. ekstraomgang, da Brann etter fikst kombispill rullet seg forbi hele Jerv-defensiven og fikk «rett mann» på avslutningen i den ballsikre finnen.

Men skuddet gikk rett i brystet på Øvretveit.