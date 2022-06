Kommentar

Denne gjengen bare SKAL til EM ...

Av Knut Espen Svegaarden

SAMMEN: Norge står oppstilt, sammen, før oppgjøret mot Serbia i Beograd torsdag kveld. Det ble seier, en sterk start på Nations League 2022.

ENEBYBERG (VG) De som kjenner gutta på landslaget aller best, de vet at det er noe på gang med Norge nå. De ser en gjeng som bryr seg, om hverandre og om Norge, de ser en gjeng som bare skal klare det, denne gangen – komme til et sluttspill.

Du skal heller ikke undervurdere det faktum at spillerne ser hvor mye dette betyr, hvor mye han gjerne vil få til dette, arbeidslederen deres, Ståle Solbakken. Som landslagssjef har han satt stillingen sin inn på EM 2024. Mislykkes han, så går han av.

Det er faktisk opp til denne gjengen, disse spillerne, om de får med Solbakken videre. Så brutalt er dette gamet.

Fotball blir veldig fort svart eller hvitt. Nyansene, det grå og litt kjedelige, kommer sjeldnere fram. Jeg husker alltid på det Ronny Deila sa til meg etter en kamp der han og laget fikk voldsom ros.

«Vi er sjelden eller så gode som vi får kred for når vi vinner – og vi er heller aldri like svake og dårlige som vi blir fremstilt som de gangene vi taper.»

Norge slo Serbia, rangert som nummer 25 i verden, 1–0 på bortebane. En sterk seier, en uvanlig norsk seier. Selv Drillo, med alle sine skalper, tok ingen høyt rangerte lag på bortebane i tellende kamper (Brasil i VM 1998 er nøytral bane).

Men det var ikke fantastisk. Forskjellen var egentlig at Ørjan Håskjold Nyland hadde en «on-dag» i mål. På en middels dag for målmannen hadde oppgjøret trolig endt uavgjort, eller kanskje også med serbisk seier.

Før landskampen mot Serbia ble jeg oppringt av en leser. Han lurte på hvorfor vi skrev så lite om landslaget i forkant av kampen.

«Vi får stort sett høre at vi skriver for mye ...» svarte jeg.

Hvis landslaget gjør det bra, og mediene lager offensive saker (som det gjøres i disse dager), så kommer alltid beskjeden om at «nå hausser dere dem opp. Igjen»

«Lærer dere i mediene aldri?» er ofte spørsmålet – ofte rett etter at seieren er omgjort til tap i neste kamp.

Og omvendt: Skriver vi for negativt, så er det galt også. Spesielt ikke hvis negativiteten kommer rett før en seier ...

Alt handler om resultater -resultater, resultater, resultater ...

«Se bak resultatene,» prøver enkelte fotballtrenere seg, selvsagt i motgang, seg med – men få bryr seg. Vinner du er du en helt og alle vil lytte til deg. Taper du er det best å holde hodet lavt og munnen lukket.

Da Per-Mathias Høgmo var landslagssjef fortalte han at forbildet, fotballmessig, var «forsvarsspill som Atlético Madrid og angrepsspill som Manchester City.»

Problemet var at han fortalte det midt i en tapsrekke med kamper – og det hørtes bare fjernt ut å komme med noe som mer hørtes ut som et eventyr fra Asbjørnsen og Moe enn mulig realisme.

SAMMEN: En ekstra «samhold-øvelse» før kampstart mot Serbia torsdag.

Fotballen består av en endeløs rekke klisjeer. «Blø for drakten» er kanskje den største av dem alle, i tillegg til ord og fraser som «Sterkere sammen» og «Alt for Norge.» Men for noen betyr det noe, det gir noe å høre og lese disse setningene – gjerne høyt.

Det kan godt være at dette landslaget kommer kraftig ned på jorden på Friends Arena søndag kveld, og mange begynner å snakke om luftslott og «hva sa jeg ...». Skjer det så funker det ikke med unnskyldninger og forklaringer heller.

Da er det tross alt bedre å holde kjeft, la det gå over (det gjør det alltid) og så prøve igjen mot Slovenia neste uke. Så får noen av oss prøve å bruke gråtoner i teksten, og ikke falle i svart/hvitt fellen.

Men jeg føler meg trygg på at denne gjengen landslagsspillere, med den ledelsen de har rundt A-laget, de lar seg ikke knekke. Og den indre drivkraften jeg vet at er der nå, en «reise», for å bruke nok en klisjé, som startet under Lars Lagerbäck og er videreutviklet under Ståle Solbakken, den forsvinner ikke lett.

Denne gjengen skal til EM 2024. Sånn er det bare.