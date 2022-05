Henning Bergs utrolige karriere: «Familie-pendler» i 10 år

Henning Berg (52) og kona hadde knapt funnet et sted å bo i Manchester, før han fikk sparken som Blackburn-trener. Men den vanskeligste perioden for familien skulle først komme flere år senere.

MANCHESTER (VG) Vi har avtalt et møte for å snakke om livet som fotballtrener, på The Bank i Manchester sentrum. Henning Berg er en mann som liker orden, han liker presise avtaler.