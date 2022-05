SKAL VURDERE FREMTIDEN: Magnus Wolff Eikrem etter 3–0-seieren mot Odd onsdag kveld.

Dette er Moldes «Eikrem-plan»: − Det er det største ønsket mitt

MOLDE (VG) I sommer kan Magnus Wolff Eikrem (31) signere for hvem han vil. Molde-ledelsen har allerede sin strategi klar for Bosman-spilleren: En ny langtidskontrakt der han senere går over i treneryrket.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er det største ønsket mitt: Å få Magnus på en lengre kontrakt. Han har ferdigheter som gjør at han spille i flere år og en type vi vil ha bruk for i klubben, sier Molde-trener Erling Moe.

– Vi vil ha Magnus så lenge han vil spille fotball. Vi er i dialog, opplyser klubbens administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

Sjefene er dermed samstemte om Magnus Wolff Eikrems fremtid. Hovedpersonen selv hevder han ikke har rukket å tenke på hva han skal gjøre etter denne sesongen – eller hvordan han eventuelt skal forholde seg til mulighetene som kan dukke opp fra og med 1. juli.

– Nei, da du spurte meg er det første gangen jeg har tenkt på det i år. Og det er dønn seriøst. Nå har vi så mye kamper, vi har hatt cupfinalen, som var sinnssykt stort. Da jeg var yngre, kunne jeg bli veldig mye tenkende, og det går utover prestasjonen, sier Eikrem over en kaffekopp dagen etter han styrte et revansjesugent Molde til 3-0-seier over Odd i Eliteserien:

16. mai venter fylkesderbyet mot Aalesund på Color Line Stadion, og Eikrem tenker mer på neste kamp enn neste år. Det er snart fire år siden han returnerte til Molde og da proklamerte han at han var «hjemme for godt».

– Det har gått veldig fort. Det er Jim (agent Solbakken) som tar seg av det. Det er alltid mange som prater om at de vil ut og sånn. Jeg er såpass gammel, så for meg er det sånn at jeg trives utrolig godt her. Nå tar vi bare kamp for kamp. Kjedelig svar, smiler Moldes cupmesterkaptein.

– Men du skal vel ikke legge opp i desember?

– Nei, det har jeg ikke tenkt til.

– Det betyr at du skal spille litt lengre?

– Ja. Det er jo sånn at hvis klubben og jeg vil, blir det forlengelse. Hvis klubben ikke vil, finner jeg helt sikkert noe nytt. Og hvis jeg vil, så ..., vurderer Molde-esset litt på direkten.

– Du er vel en spillertype som kan holde på en stund til?

– Jeg håper nå det. Så lenge jeg har folk rundt meg, som springer og masse unge og gode løpsvillige spillere, kan jeg holde på lenge. Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg er på et okay nivå. Så lenge jeg kan bidra.

– Og hvis Molde foreslår å spille noen år til og så gå over i en trenerstilling eller jobbe på akademiet her?

– Det tror jeg at jeg har i kontrakten jeg har nå, faktisk! Det er en mulighet, svarer Magnus Wolff Eikrem.

Det siste er garantert noe Molde ønsker å få til.

– Det er ikke ofte man har et sånt fotballhode i byen. Vi er dumme hvis vi ikke utnytter det. De kapasitetene er veldig viktig for oss å ta vare på, fastslår klubbdirektør Ole Erik Stavrum.

Eikrem har allerede begynt å tenke i trenerbanene. Han har gjennomført de to første kursene til UEFA-lisens og trivdes med å være med rundt klubbens 14-årslag i fjor høst.

– Men så vet du ikke om du har lyst til å gjøre noe helt annet når du legger opp. Jeg har holdt på med fotball hele livet og vært profesjonell siden jeg var 16 år. Jeg ser også på Erling og på hovedtrenerne rundt om at det er en helt sinnssyk jobb, innser Eikrem.

– Jeg har lyst til å jobbe med de yngre. Da kan du forme dem. I England hadde jeg fantastiske trenere på den alderen. Det er noe med det å hjelpe andre gutter til å nå drømmene sine og spille i store klubber. Sånn jeg føler på det, er det ganske snilt rundt om.

– Du vil være tøff?

– Nei, men det å gi hundre prosent hver dag, hvis du får inn det fra tidlig alder, tror jeg at mange har en større sjanse, svarer den kanskje kommende Molde-treneren Magnus Wolff Eikrem.