HELOMVENDING: Milos Milojevic blir ikke RBK-trener likevel, ifølge Aftonbladets anonyme kilder.

Aftonbladet: Hammarby-trener Milos Milojevic takker nei til Rosenborg

Hammarby-trener Milos Milojevic (39) har ifølge svenske Aftonbladet bestemt seg: Han blir ikke Rosenborgs nye hovedtrener.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver svenske Aftonbladet fredag formiddag. De siterer anonymer kilder i Hammarby på opplysningen.

Serbiske Milos Milojevic skal ha hatt møter med Rosenborg den siste tiden, og var veldig nær å bli enig med klubben. Hammarby og RBK skal også ha vært nær en avtale, ifølge Aftonbladet.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det er opp til klubbene nå, sa serberen til Expressen så sent som onsdag.

Men nå forteller kilder til den svenske avisen at forhandlingene er avbrutt, og at Hammarby-treneren nå har bestemt seg for å takke nei til RBK.

39-åringen har tidligere trent Vikingur og Breidablik på Island, samt Mjällby i Sverige før han tok over Hammarby i juni 2021. Han har i utgangspunktet kontrakt ut 2024.

VG har forsøkt å nå styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng. Han skriver i en SMS at han ikke har anledning til å besvare henvendelsen på nåværende tidspunkt. Heller ikke sportslig leder Mikael Dorsin har besvart VGs henvendelser.

Det har heller ikke lyktes VG å komme i kontakt med Milojevic fredag formiddag.

Milojevic har seilt opp som en het RBK-kandidat de siste par ukene, sammen med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Glimt-treneren sa etter torsdagens kamp mot ukrainske Zorja Lugansk at han snart vil ta en avgjørelse om fremtiden.

– Jeg har hatt behov for å ha en prosess som omhandler de nærmeste. Jeg har vært fem år i Glimt. Jeg har jobbet med de samme spillerne over lang tid. Trenger de noe nytt? Har jeg mer å gi? Alt det er med i prosessen, sa Knutsen til Viasat etter 1-1-kampen torsdag.

Knutsen leder Bodø/Glimt i siste serierunde mot Mjøndalen på søndag, der bergenseren kan få sitt andre seriegull på rad med de gule og sorte.

Saken oppdateres!