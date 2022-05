BAKPÅ: Martin Ødegaard (t.v.) og Emile Smith Rowe under kampen mot Newcastle mandag.

Nær krise for CL-plass: Newcastle senket Ødegaards Arsenal

(Newcastle – Arsenal 2–0) Martin Ødegaard og Co. ga Tottenham en gavepakke mandag kveld.

For nå er det Tottenham som er i førersetet om den viktige 4. plassen. Det holder med uavgjort for Tottenham mot bunnlaget Norwich søndag, for at de skal ta den siste plassen i Champions League. Og da blir det Europa League for Arsenal. For Arsenal klarte ikke å slå Newcastle i den nest siste serierunden i Premier League mandag kveld.

Etter kampen gikk Ødegaard rundt og så ned. Før han kjapt gikk i garderoben. Hodet han ned.

For etter 56 minutter sendte Callum Wilson, eller benet til Ben White, hjemmelaget i ledelsen og publikum på St. James’ Park kunne juble. Isolert sett var det ingen viktig kamp for Newcastle som mest sannsynlig ender litt under midt på tabellen uansett, de kan planlegge for fremtiden med sine nye, ekstremt rike eiere.

Men Arsenal hadde «alt» å spille for, iallfall om alt er en plass i Champions League neste sesong.

Ødegaard var nok en gang kaptein for Arsenal. Og 23-åringen fra Drammen var full av innsats. Syv minutter før full tid ladet han skuddfoten. Og det var nesten noe desperat over det da han dro venstrefoten bakover og skjøt. Det hastet. Forsøket ble blokkert. Og bare minuttet senere var Newcastles Bruno fremme og tok en retur og satte ballen i mål. Arsenal-manager Mikel Arteta var nesten uttryksløs i ansiktet.

Martin Ødegaard har to kamper i Champions League. Begge fra start for Real Madrid i 2020, mot Inter og Shaktar Donetsk. Og nå ser det ut som om han må vente en stund før det blir mer.

De fire beste i Premier League får plass i Champions League. Manchester City og Liverpool har vært klare lenge, Chelsea skal til Premier League neste sesong, men bak der kjemper altså Tottenham og Arsenal om de to siste plassene.

Chelsea, 70 poeng, har to kamper igjen: Leicester (torsdag). Watford (søndag).

Tottenham, 68 poeng: Norwich (søndag).

Arsenal, 66 poeng: Everton (søndag).