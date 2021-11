Maguire: − Vi må ta vår del av skylden

Manchester United-kaptein Harry Maguire sier de siste dagene har vært tøffe etter at Ole Gunnar Solskjær forlot klubben.

Av Jostein Magnussen

– Vi har vært på en reise sammen. Han kom inn og snakket med oss i går. Følelsen i rommet var spesiell. Alle gutta ville ha suksess, men resultatene har ikke vært gode nok, og dessverre har Ole betalt prisen for det. Vi må ta vår del av skylden for det, sier Harry Maguire på en pressekonferanse mandag.

– Vi har stor respekt for Ole og det han har gjort. Jeg ønsker ikke å gå i dybden på hva han sa, men han ønsket oss lykke til. Han sa han vil støtte oss at vi må komme tilbake på vinnersporet og sørge for at vi er fokusert til kampen mot Villarreal. Han vil at vi skal vinne alt av kamper. Det viser litt av hans karakter, sier kapteinen.

Solskjærs assistent, Michael Carrick, skal lede laget inntil en permanent erstatter er på plass. Han startet mandagens pressetreff med å takke Solskjær for den jobben han har gjort i Manchester United.

– Det var tøft for meg og alle andre at Solskjær. Å se han miste jobben var tøft for meg og for mange andre. Mange takk til Ole fra meg og staben samt spillerne. Han har lært meg mye og det har vært en fornøyelse å jobbe med ham. Det var en trist, trist dag. Jeg ønsker han alt godt, sier Carrick.

Han er klar til å gjøre en jobb for klubben så lenge den ønsker det.

– Måtte betale prisen

– Jeg skal forberede laget på morgendagen og gjøre mitt beste. Denne klubben har vært mitt liv i veldig mange år nå. Jeg vil gjøre det jeg kan så lenge det er nødvendig, enten det er én kamp, to kamper eller flere. Det er ikke så mye jeg tenker på. Mitt fokus er på morgendagen. Det er en stor kamp for oss, sier vikar-manageren.

Harry Maguire er klar på at spillerne «må ta mer ansvar både på og utenfor banen». Han ble utvist i det som ble Uniteds siste kamp med «Ole at the wheel». Han har også fått mye kritikk for prestasjonene på banen de siste ukene.

– Som Michael (Carrick) sier har det vært en tøff tid for oss spillerne på grunn av den respekten vi har for sjefen (Solskjær) og det han har gjort for mange av oss de siste årene, sier Maguire.

– Vi var sammen om dette, vi er en gruppe. Til slutt måtte manageren betale prisen og vi er selvsagt alle skuffet. Det er også vårt ansvar, vi har ikke vært gode nok, sier han.

Carrick sier at fokuset hans nå er i Spania og Villarreal som venter tirsdag. Seier betyr avansement.

– Vi må snu det rundt og bevege oss raskt framover. Det har klubben ofte gjort, historisk sett. Vi ser veldig fram til kampen i morgen, sier Carrick.

