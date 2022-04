MÅLRIKT: Aalesund vant mot Odd på Skagerak Arena i Skien lørdag.

Aalesund vant for første gang borte mot Odd: − Historisk dag

SKIEN (VG) (Odd-Aalesund 2–3) 15 ganger har Aalesund feilet i forsøket på å vinne i en seriekamp i Skien. På det 16. skulle det skje.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har vunnet her før, men for Aalesund var dette en historisk dag, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til VG.

– Vi hadde to treninger på å få satt sammen en god plan, og det fungerte egentlig perfekt. Vi får spilt på vår spisskompetanse i bakrommet.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

To kontringer av høy klasse. Lenge så det ut som det var hva som skulle til for å bryte Aalesunds grusomme bortestatistikk mot Odd: 12 tap og tre uavgjorte.

Vel 13 minutter var spilt da Aalesund fikk sin første mulighet på en kontring. Kristoffer Ødemarksbakken ble spilt fri på høyrekant. Han sendte Sigurd Hauso Haugen alene med Odd-keeperen. Spissen satte ballen over keeper knallhardt i nærmeste hjørne.

EFFEKTIV SÅ DET HOLDER: Isak Dybvik Määttä setter inn 2-0-målet bak Odd-keeper Leopold Wahlstedt.

Kampuret viste 33:10 da Isak Dybvik Määttä fullførte nok en perfekt kontring etter å ha blitt servert av målscorer Haugen. Da hadde Odd blottlagt seg selv og ble satt sjakk matt med tre Aalesund-trekk.

Det var de to målsjansene Aalesund hadde i 1. omgang, og de trengte ikke mer.

– Det var høy kvalitet på begge målene, og det er effektivt. Vi visste at vi kom til å få noen slike, konstaterer Aalesund-treneren.

Superbytte

Hjemmelaget øynet nok håp da Tobias Lauritsen plukket opp en dårlig avklaring i Aalesund-forsvaret og reduserte til 2–1 før fem minutter var spilt av 2. omgang.

I stedet kom en ny smell. Sigurd Haugen fikk skyte ganske så upresset. Keeper ga en retur, og den plukket Kristoffer Ødemarksbakken opp.

Da valgte Odd-trener Pål Arne «Paco» Johansen å ty til et trippelbytte – og det fikk han betaling for ganske raskt. 64 minutter var spilt da innbytter Milan Jevtovic kom ned til dødlinjen og la inn til Lauritsen, som enkelt kunne sette inn sitt andre mål for dagen.

Odd fikk en stor mulighet til på et skudd fra Jevtovic, men Aalesund-keeper Sten Grytebust fikk en hånd på ballen.

Rett før slutt hadde også innbytter Flamur Kastrati en brukbar sjanse på et langskudd som gikk like utenfor.

Odd-kaptein Espen Ruud var skuffet etter nederlaget.

– Vi visste jo hva Aalesund kom med og hvordan vi skulle stoppe de hadde vi snakket om hele uken. Derfor er det utrolig skuffende og irriterende at vi ikke klarer det. Bra gjort av Aalesund, forferdelig dårlig av oss, sier Ruud.

– Dette er første kampen i år hvor vi ikke har prestert opp mot nivået vårt. I fjor hadde vi mange av disse hvor vi styrte spillet og ble kontret på. I år har balansen sett bedre ut - bortsett fra i dag.