Norge gjorde jobben tross sjansesløseri: − En nytelse å se på

RIGA (VG) (Latvia – Norge 0–2) Landslagstrener Ståle Solbakken mener det eneste minuset i seieren over Latvia var at de ikke scoret mer.

– Vi lykkes veldig godt med taktiske, men vi ble litt nonchalante på slutten av første og starten av andre omgang. Det eneste du kan sette fingeren på er at vi burde scoret et par mål til. Det er lenge siden jeg har sett Norge dominere på denne måten, det var en nytelse å se på til tider, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen.

Norge dominerte og skapte et tosifret antall sjanser, men var avhengig av et straffespark for å ta ledelsen i Latvia.

Erling Braut Haaland lot seg ikke affisere av at det tok lang tid fra dommeren blåste straffespark til han fikk lov til å skyte, og «drylte» ballen ned i hjørnet.

Kristian Thorstvedt kranglet med seg ballen og gikk i bakken. VAR brukte lang tid på å se på situasjonen, men mente at det ikke var en åpenbar feil av dommer.

Ståle Solbakken advarte på forhånd mot en litt ekkel bortekamp i Riga – mot en betydelig mindre celeber motstander enn Nederland. Med Mohamed Elyounoussis scoring i andre omgang fikk Norge imidlertid til slutt en smooth reise mot tre poeng.

– Det var litt slurvete noen ganger og vi kunne fort scoret mer, men vi fikk de tre poengene vi kom for å få, sier «Moi» til pressekonferansen etter kamp. I TV 2-intervjuet i forkant gikk han med ispose på kneet etter en stygg smell mot hjemmelagets målvakt i første omgang.

Legg deg ned

Sur vind på en åpen stadion med spake omgivelser, få tilskuere og en humpete gressmatte sto i sterk kontrast til kveldskampen på Ullevaal, men Norge gikk ut i hundre og skapte en rekke sjanser.

Mohamed Elyounoussi tvang frem to gode redninger fra målvakten, Birger Meling traff stolpen – og Erling Braut Haaland kunne ha scoret allerede før straffesparket.

Spissen tok med seg ballen forbi keeper, men kom litt ut av balanse. Mikrofonene fanget opp en frustrert Ståle Solbakken som så at stjernespissen holdt seg på beina.

– Legg deg ned så får du straffe. Helvete, altså, sa Solbakken i kampens hete.

Isteden ble Haalands forsøk med at høyrefoten ble reddet på streken.

Norge topper gruppa med 10 poeng foran kveldens siste kamper. Tyrkia (8 poeng) møter Gibraltar på bortebane kl 20.45, mens Nederland samtidig tar i mot Montenegro (begge 7 poeng) i Eindhoven:

STOP THE COUNT: Norge leder VM-kvalifiseringsgruppen før Tyrkia (møter Gibralter) og Nederland – Montenegro er ferdigspilt i runde 5.

Klasse

Norge fortsatte å dominere etter pause. Birger Meling og Mohamed Elyounoussi sprudlet langs venstresiden og bidro til å skape flere farligheter for Norge.

Rogalendingen fant også Mohamed Elyounoussi med et smart innlegg, som venstrekanten tok ned og hamret ned i hjørnet.

– Han er bevegelig og flink til å ta de rette valgene. Generelt ser du en Moi som er kvikk, har selvtillit og har god oversikt og bra struktur i det han holder på med. Han gjør sjelden rare ting med ballen. Han er Norges beste i dag, sier Kjetil Rekdal i VGTV-studio – makker Joacim Jonsson omtalte scoringen som «klasse, klasse, klasse».

– Han er i ekstrem fysisk forfatning. Han har en ekstrem kapasitet, supplerer Ståle Solbakken på pressekonferansen.

Erling Braut Haaland hadde flere store muligheter til å sette inn sin andre scoring for kvelden, men det ville seg utrolig nok ikke for jærbuen.

Haaland ble så erstattet av Joshua King. Watford-spissen fikk også en enorm mulighet på overtid, men nikket ballen i stolpen fra kloss hold. Like etterpå fikk han en gigantisk sjanse til å spasere ballen i åpent bur, men skled på ballen og gikk målløs av banen.

– Det lukter litt YouTube. Han kom inn og gjorde det han skulle, bortsett fra å score, sier Solbakken om sjansen.

Seieren betyr at VM-håpet lever i beste velgående for Norges del. Hjemmekampen mot Gibraltar på tirsdag bør være en transportetappe for Norge, før den svært viktige bortekampen i Istanbul åpner neste landslagssamling.