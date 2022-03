Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FULLSATT: Over 99 000 tilskuere skal se Barcelona og Caroline Graham Hansen (t.v.) i aksjon mot Real Madrid på Camp Nou onsdag.

Ventes ny tilskuerrekord: − Det blir veldig spesielt

Onsdag skal Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen spille Champions League-kvartfinale for et fullsatt Camp Nou - noe som vil være en knusende tilskuerrekord i kvinnefotballen. Det gleder en tidligere landslagsprofil.

– Det er jo helt vilt. For min del så er det surrealistisk, sier Solveig Gulbrandsen med 183 landskamper for Norge.

Gulbrandsen sier at hun aldri hadde trodd et slikt tilskuertall ville være mulig da hun selv var aktiv fotballspiller.

– For ti år siden hadde man et håp om at utviklingen skulle gå i den retningen, men det var ikke en selvfølge at det ville skje. For min del er det helt fantastisk.

STJERNE: Solveig Gulbrandsen var en del av det norske landslaget som vant OL-gull i Sydney i 2000.

Den nåværende tilskuerrekorden på kvinnesiden er 90.185 fra da USA vant VM-finalen mot Kina på hjemmebane i 1999.

Rekorden for en klubbkamp er på 60.739 tilskuere da nettopp Barcelona gjestet Atlético Madrid i 2019.

Disse rekordene vil bli slått når Barcelona tar imot Real Madrid til returoppgjøret i kvartfinalen i Champions League med over 99 000 solgte billetter.

Barcelona vant 3–1 i det første oppgjøret i Madrid.

– Det blir veldig spesielt og veldig annerledes. Det er vanskeligere å kommunisere på banen, og det er en helt annen inngang. Man er vant til å kunne høre hverandre på banen, så plutselig blir det ikke sånn. Jeg vil jo tenke at det er utrolig kult å være de spillerne som går på banen og bli skikkelig verdsatt. Du spiller for fansen og du spiller for noen andre, sier Gulbrandsen.

Hun mener det er en veldig bra utvikling i kvinnefotballen.

– Det er fremdeles store forskjeller (fra herrefotballen), men det er mange lag på kort tid som har satset i England og Spania. Produktet blir mye mer interessant for folk å følge med på - at det ikke bare er Lyon som vinner hele tiden.

Les også Graham Hansen i fokus da Barcelona snudde til seier (Real Madrid-Barcelona 1–3) Barcelona var ubeseiret i alle de fem tidligere «El Clásico»-møtene, med 17–2 i målforskjell.

