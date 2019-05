KLAR: Kristian Thorstvedt gleder seg til møtet med gode kompiser i Stabæk. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Thorstvedt møter gamleklubben: – Skal vise at de tok feil

DRAMMEN (VG) For første gang siden overgangen skal Kristian Thorstvedt (20) møte gamleklubben Stabæk i Eliteserien.

Nyopprykkede Viking spilte mandag uavgjort mot Strømsgodset og har lagt bak seg en god start på Eliteserien 2019 med 11 poeng på syv kamper. På fotballens festdag 16. mai tar de imot Stabæk i Stavanger.

– Ja, det blir litt spesielt å møte min tidligere klubb. Jeg har jo mange kompiser som spiller der, og jeg har jo en liten fortid der. Det blir spennende og gøy, sier Kristian Thorstvedt til VG.

I 2018 skrev han under en 1,5-årskontrakt med moderklubben Viking. Han spilte i Stabæk fra han flyttet til Oslo som 14-åring, og han ble der til han ble 19. Da fikk han ikke tilbud om proffkontrakt.

– Nei, de ville jo ikke ha meg der da. Da gikk jeg heller til Viking, så nå skal jeg vise de at de tok feil, sier han med et smil når han får spørsmål om fortiden.

– Føler du at du har noe å bevise i den kampen?

– Jeg føler jeg har vist det litt nå i begynnelsen av sesongen, men å spille mot de på hjemmebane blir gøy, sier midtbanespilleren som har scoret tre mål for Stavanger-laget i år:

– Ekstra tenning

– Jeg tror han gleder seg veldig til den kampen, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

Og det tror Thorstvedt selv at lagkameratene hans vet.

– Jeg har sagt det hele sesongen at det er den kampen, eller de to kampene, jeg gleder meg mest til. Så det blir ekstra tenning. Det blir mange folk på tribunen og god stemning.

Berntsen tror det kan bli underholdende.

– Det tror jeg blir en kjempespennende kamp. Det er to lag som er veldig gode offensivt når de får det til, så vi skal forberede oss godt og analysere Stabæk nøye før de kommer til Stavanger.

Stabæk har ennå ikke vunnet på bortebane. Og de kan få det tøft på SR-Bank Arena, hvor Viking foreløpig enda ikke har tapt i år.

Sparte angrepstrio til Stabæk-kampen

Mot Strømsgodset overrasket Berntsen da han benket angrepstrioen Zymer Bytyqi, Tommy Høiland og Zlatko Tripic fra start for første gang denne sesongen.

– Det er en totalvurdering. Vi visste at Strømsgodset har to utrolig offensive backer, og da blir det kolossalt mye løping på våre kantspillere, og min vurdering var at det ikke ville være godt for hverken Zlatko eller Zymer å spille 90 minutter i den kampen og jobbe så hardt som de må på bortebane, i forhold til å være hundre prosent klar til kampen på torsdag.

Kampen ser du på Eurosport Player/Dplay klokken 18.

Alle tre kom inn i løpet av kampen mot Strømsgodset som endte 0–0. Se høydepunktene fra kampen her:

