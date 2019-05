ÉN SEIER UNNA: Etter seieren over Leicester, som Pep Guardiola feirer her, er Manchester Citys manager kun en seier over Brighton unna å lede klubben til sitt andre seriegull på rad. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Guardiola takker Liverpool: – En utrolig forestilling

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (48) så denne uken to av klubbene som står ham nærmest, kollapse ut av Champions League.

«Det stemmer», svarer Manchester Citys manager kontant på spørsmål om han mener det har vært tidenes mest underholdende fotballuke.

Den startet med Manchester Citys knepne seier over Leicester etter et usannsynlig langskudd av Vincent Kompany, fortsatte med Liverpools elleville 4–0-seier over Barcelona på Anfield, ble fulgt opp av Tottenhams comeback og vinnermål seks minutter på overtid mot Ajax – og ble senest krydret av at både Arsenal og Chelsea tok seg til Europa League-finalen.

Som tidligere Barcelona-trener og elev av legenden Johan Cruijff, som Ajax’ hjemmebane er oppkalt etter, var det to av Guardiolas «nærmeste» som røk ut av Champions League denne uken.

På spørsmål fra VG om hvordan de to kollapsene var mulig, og om lag med den typen fotballfilosofi er mer sårbare for virkelig å kollapse når det begynner å rakne, svarer katalaneren:

– Når Tottenham scorer i det 96. minutt, er Ajax sårbare. Hvis de ikke hadde gjort det, hadde de ikke vært sårbare. Lag kommer til semifinalen fordi de er utrolige lag.

Han er full av lovord om tittelrival Liverpool.

– Barcelona reiste til Anfield. Dere vet akkurat hvordan det er. Liverpool har gjort det utrolig de to siste sesongene. Det de har gjort … Takk for en utrolig forestilling, sier Guardiola om Liverpools mirakuløse comeback, som ble hyllet slik på sosiale medier:

– Det har skjedd mange ganger på Anfield, for det er noe spesielt, fortsetter Guardiola, som avslutter sitt forsvar av Barcelona og Ajax slik overfor VG:

– Folk sier «vi falt, vi falt», men folk må se på motstanderne, og de er utrolig gode på det nivået. Det skjedde bare. Hvis det er sånn at du er utrolig god hvis du vinner, men hvis du taper med ett sekund igjen å spille … Ett sekund. Dere kan bedømme det, men jeg kommer ikke til å bedømme det på den måten.

City-sjefen står overfor en uhyre spennende siste serierunde i Premier League : En seier over Brighton er godt nok til å sikre tittelen, men et poengtap og en Liverpool-seier vil gjøre at seriegullet ender opp på Anfield for første gang siden 1990.

Guardiola sier at han helst ikke ønsker å følge for mye med på hva som skjer i Liverpools hjemmekamp mot Wolverhampton, som spilles samtidig som City møter Brighton på bortebane.

– Det er bedre å fokusere på det vi vil gjøre. Hvis vi vinner, trenger vi ikke å se på noe annet. Hvorfor skal vi la oss distrahere av andre situasjoner?

Etter å ha vært ute med skade i flere uker kan midtbanestjernen Kevin De Bruyne være tilbake for Manchester City søndag, etter å ha trent med lagkameratene de siste to dagene. Fernandinho, derimot, er fortsatt skadet, opplyser Guardiola.

