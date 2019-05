Avgjørende: Veton Berisha leverte både mål og assist i 2–1-seieren mot Sarpsborg 08. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Berisha fikset ny Brann-seier

BERGEN (VG) (Brann – Sarpsborg 08 2-1) En meget frisk Veton Berisha (25) både scoret og serverte og sørget for at Brann-spillerne kan gå med hevet hode i 17. mai-toget.

Mathias Fløtaker

Rødtrøyene var best i stor sett alt som foregikk på gressmatta i Bergen og tok en meget fortjent trepoenger. Det er Branns andre seier på rad, hvilket betyr at bergenserne for alvor har kontakt med topplagene.

Brann-dominans

Sarpsborg 08 startet best og tok initiativet i kampen. Lars Arne Nilsen var tydelig misfornøyd og manet sine gutter fra benken. Det så ut til å fungere. For i de siste 35 minuttene av omgangen handlet alt om Brann.

Etter en drøy halvtime skulle det også løsne foran mål. Daouda Bamba tok ned en lang klarering, før han spilte fri angrepskollega Veton Berisha på nydelig vis. 25-åringen som åpnet målkontoen mot Stabæk sist, tok den raskeste veien forbi en halvskadet Amin Askar og alene med Aleksandr Vasjutin var han sikker. Dermed sto det 1–0 foran 16.400 feststemte bergensere i solskinnet på Brann Stadion.

Bare ti minutter senere doblet rødtrøyene ledelsen. En glimrende ball fra Ruben Yttergård Jenssen, fant målscorer Berisha. Han headet perfekt ned til Petter Strand, som fikk en enkel jobb med å ekspedere inn 2–0.

Enorm sjanse på overtid

Etter tidvis å ha blitt overkjørt før pause, var det annet Sarpsborg 08-lag som kom på banen etter pause. Blåtrøyene sto høyere i banen og Steffen Lie Skålevik fikk en god mulighet tidlig i omgangen, men Opdal reddet det akrobatiske forsøket fra den tidligere Brann-spilleren.

Etter en snau time kom også utligningen for Geir Bakkes menn. En corner fra Kristoffer Larsen traff Sheldon Bateau, som spilte flipperspill med Ole Jørgen Halvorsen, før han selv headet inn reduseringen. Dermed var det kamp igjen på Brann Stadion.

Brann hadde kontroll på kampen, men tre minutter på overtid så det ut til at Sarpsborg 08 skulle stjele med seg ett poeng. Thomassen drev opp langs venstresiden, før han fant Ole Jørgen Halvorsen på bakerste stolpe. Kantspilleren skulle bare sette ballen i mål, men traff Ruben Kristiansen på streken og etter klabb og babb fikk til slutt Opdal kontroll.

Dermed kunne Brann ta tre poeng og feirer dermed 17. mai på 7. plass. Sarpsborg 08 må på sin side ta turen over fjellet med null poeng og blir værende på 11. plass.

Publisert: 16.05.19 kl. 19:56