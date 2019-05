PROFIL: 31 år gamle Vegard Forren. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Forren tar selvkritikk etter russefest: – Kan ikke tillate oss dette

Vegard Forren (31) erkjenner at han var én av Molde-spillerne som ble kalt inn på teppet etter å ha festet med russen tidligere i mai. Men han mener saken er blåst litt ut av proporsjoner.

Det sier den tidligere landslagsstopperen overfor Rbnett.

– Saken er litt oppblåst. Det er mange overdrivelser ute og går, og en del påstander fra folk som ikke har riktig informasjon eller som ikke kjenner fakta. Men vi håndterte den saken internt og la den død med en gang, og vi har ikke brukt noe energi på den etterpå, sier Molde-stopperen til lokalavisen, men er samtidig klar på at de må ta lærdom.

– Vi må alltid huske på at vi er i den posisjonen vi er som Molde-spillere, og da kan vi ikke tillate oss dette, sier 31-åringen.

Bakgrunnen for saken er hendelsen fra tidligere i mai, der tre spillere ble kalt inn på teppet etter å ha festet med russen.

Overfor lokalavisen sier stopperen videre at han var nede i sentrum halv to natt til 17. mai for å hente bunaden til kona, og fleiper med at det «sikkert kommer noen bilder og historier der». Samtidig vedgår han at han vurderte å spøke ytterligere med episoden i 17. mai-toget i Molde ved å stille opp med sin svarte russedress.

– Det kunne vært artig å stille opp i den i borgertoget, men det er ikke alle som har like mye humor på dette som jeg har. Derfor gikk jeg i MFK-toget som vanlig, sier Forren, legger til at det ikke alltid er like morsomt å gå i toget etter 16. mai-runden, der laget ledet 2-0, men tapte 2-3 for Kristiansund, før han minner om at det sikkert var kjedeligere for RBK-spillerne å gå i tog i dag.

Rosenborg sliter som kjent i bunn av Eliteserien med seks poeng på åtte kamper. 16. mai-kampen mot Haugesund endte 0–2 på eget gress.

Molde ligger på sin side plantet helt i toppen av ligaen. På ni kamper har det blitt 19 poeng. Bare Odd, som har spilt én kamp mindre, kan matche det.

