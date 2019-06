TRIVES I SVERIGE: Tarik Elyounoussi får gå i fred i Stockholms gater, i hvert fall akkurat her. Foto: Sindre Øgar

Tarik pepres med SMS-ros – håper på karrierens beste kontrakt

STOCKHOLM (VG) Tarik Elyounoussi (31) er brennhet i Sverige. Nå sitter han med gullkort på hånden før kontraktsforhandlingene med AIK.

– Klubben føler presset fra supporterne. «Gi ham tiårskontrakt», sier de, forteller Tarik Elyounoussi med et smil.

31-åringen er på utgående kontrakt med Stockholm-klubben AIK, den regjerende mesteren i Sverige. Timingen for forhandlinger er ålreit: Han leverer karrierens beste fotball. Han løper mest i Rikard Norlings sort-gule AIK. Han scorer flest i Allsvenskan. Og han elskes av supporterne.

Dialogen om en ny avtale er så smått i gang.

– Vi har det bra her. AIK skal ut i Champions League-kvalik, og det er ingen grunn til å stresse. Jeg må også lytte til andre. Dette kan bli min siste kontrakt, og kanskje også den beste økonomisk, sier den Marokko-fødte Fredrikstad-gutten.

Planen er å ende opp hjemme i Fredrikstad. Datteren Selma, som så dagslys 16. januar i år, har endret livet «drastisk». Fotball og familie tar all tiden, men Tarik Elyounoussi kunne ikke hatt det stort bedre.

Vil ikke bli trener

Når han har fullført sin siste kontrakt, ser han for seg at helgene skal brukes til aktiviteter med barn(a), sammen med samboer Hedda Vedeler Lassen, som også er fra Østfold-byen.

Han vil gjerne jobbe med barn og unge, kanskje som spillerutvikler eller noe sånt, men å bruke opp helgene som hovedtrener? Det frister ikke akkurat nå.

– Jeg skulle gjerne hatt FFK tilbake i Eliteserien innen den tid. Men da må de komme i gang. Da kan de ikke tape borte mot Brattvåg, sier han og rister litt oppgitt på hodet.

I FORM: Tarik Elyounoussi under intervjuet med VG i Stockholm. Foto: Sindre Øgar

VG møter en blid ballspiller på bar i Östermalm, bydelen i Stockholm hvor utestedene kommer tettere enn el-sparkesykler.

– STORT engasjement

Det er litt vel god vårstemning på vårt avtalte møtested i Humlegården, så vi flytter oss opp i annen etasje på et mer nøkternt sted over gaten. Her er det rolig og vi får nesten hele etasjen for oss selv, men det tar bare noen sekunder før en supporter kommer for å ta en selfie og slå av en prat.

les også Elyounoussi ustoppelig med nytt mål: – Den var ferdigscoret

– Det er STORT engasjement rundt klubben, på godt og vondt. Når vi taper, får vi høre det, altså. Det er et vanvittig press å spille for AIK, men jeg elsker det. Jeg elsker at det er en klubb som betyr mye for mange, beskriver den norske landslagsspilleren (54 kamper, 9 mål).

VG møter ham noen dager før derbyet mot Hammarby, et oppgjør som trakk over 49.000 tilskuere i fjor. I år trakk det drøyt 32.000 og AIK vant 2–0 søndag, begge målene av Sebastian Larsson. Det er Stockholm-oppgjørene mot Djurgården og Hammarby som betyr noe.

– Å tape et derby er det verste som er. Da kan man nesten ikke gå på jobb. På «alle» arbeidsplasser er det supportere fra alle klubbene, så du kan tenkte deg, sier Elyounoussi.

Reagerte på Gud-melding

Når man scorer begge målene i en 2-0-seier, som Elyounoussi gjorde mot Djurgården 12. mai, merker man det.

– Jeg har ikke hatt tid å lese alle meldingene. Jeg har fått sinnssykt med meldinger der folk har kalt meg det ene og det andre.

– Som hva?

– «King of the North», #takknorge og noen har kalt meg Gud. Men jeg tror på én Gud, så det liker jeg ikke. Det har vært mye positivt. De setter pris på jobben jeg gjør. Jeg jobber steinhardt og løper mest på laget, sier Elyounoussi, som er troende muslim.

– Det har dere målt?

– Ja, jeg og Sebastian Larsson løper mest. Jeg er nummer én når jeg spiller på midtbanen, og nummer to bak Sebastian når jeg er spiss. Men jeg har flest sprinter. Kombinert med mål, blir det bra.

TARIK-JUBEL: Tarik Elyounoussi etter 2-0-scoringen i oppgjøret mellom AIK og Falkenbergs FF på Friends Arena 20. mai. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Allsvenskan-toppscoreren har gjort ni av AIKs 16 mål (på tolv kamper) – med andre ord står han for 56 prosent av lagets nettkjenninger. Elyounoussi har ikke scoret like mye siden 2011-sesongen i Fredrikstad. Da stoppet det på 13.

– Nå håper jeg å ta med meg målformen inn på landslaget. Det hadde vært moro å gi noe tilbake til Lars og «Perry», som har gitt meg så mye tillit, sier han – og mener Norge MÅ slå Romania og Færøyene i de kommende kampene.

Han tror formen kommer av en god vinter og vår uten noen form for plager. I tillegg har kroppen håndtert kunstgresset bedre.

– Det er også noen som sier at når man får barn, så får man energi. Det er trening, jobb og hjem. Man har bare fokus på de tingene.

Også landslagssjef Lars Lagerbäck får en del av æren.

– Han har sagt at han ble overrasket over meg. Han synes jeg er smart på banen, og for så vidt utenfor, noe som var veldig overraskende. Han lurte på hva mine foreldre drev med, om de er advokater og sånn. «Nei, pizzabaker», sa jeg.

– Han så det mange andre ikke så: At jeg er best uten ball. Å lese spillet, posisjonering og den typen ting. Det tar jeg som en stor kompliment.

Publisert: 03.06.19 kl. 09:38