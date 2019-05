Se sesongens siste Real Madrid-kamp live på VG+

Real Madrid tar imot Real Betis i siste serierunde. Kan Zinedine Zidanes lag få en god avslutning på sesongen? Kampen ser du live på VG+ søndag klokken 12.00

I samarbeid med rettighetshaver Strive, viser VG+ utvalgte storkamper fra La Liga og Serie A denne våren. Førstkommende søndag viser vi Real Madrid-Real Betis, mens 26. mai er det duket for Sampdoria-Juventus i den italenske serieavslutningen.

Real Madrid blir, uansett resultat, nummer tre i årets La Liga. Betis ligger for øyeblikket på tiendeplass, og kan med maks uttelling klatre til åttende.

Real Madrid har vunnet fire av de fem siste oppgjørene mellom lagene, men da Betis var på besøk i Madrid i tilsvarende oppgjør forrige sesong, endte det med borteseier 1–0.

Det er ventet at Real Madrid vil forsterke seg kraftig i sommer, etter Champions League-exit mot Real Madrid i kvartfinalen og «bare» tredjeplass i ligaen. Allerede er det klart at Eder Militao og Rodrygo Goes kommer for om lag 100 millioner euro totalt fra henholdsvis Porto og Santos.

Real Madrid - Real Betis vises på VGTV eller i videovinduet etter at du logger inn.