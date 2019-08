Ståle Solbakken om straffedramaet: – Nesten komikveld

De var så nære, så nære, men det ville seg ikke for Ståle Solbakken og FCK tirsdag kveld. Etter 22 straffer var det Røde Stjerne som tok seg til den siste runden før CL-gruppespillet.

– Det har vært en tung dag. Det har det jo, erkjenner den norske treneren overfor VG.

Etter to 1-1-kamper i den tredje kvalik-runden mot Røde Stjerne, ble det hele avgjort på straffekonk i Parken.

Det sto 3–3 etter de første fem straffene, så bommet Røde Stjerne, men det samme gjorde Dame N’Doye for FCK. Danskene fikk en ny sjanse til å avgjøre da Veljko Simic bommet på den påfølgende straffen, men da sviktet Karlo Bartolec fra krittmerket. Så scoret begge lag på sine påfølgende tre straffer, inkludert keeperne, før Jonas Wind ble synderen for FCK med sin straffebom på kveldens 22. (!) straffe.

– Det var nesten komikveld. Hele straffesparkfeltet var sparket opp, og mange straffer gikk rett opp og over. Det var mange dårlige straffer ... sier Solbakken, og kaller exiten for «ergerlig».

I USTAND: Her tok FC København- og Røde Stjernen-spillerne 22 straffespark. Foto: Lars Ronbog / FrontzoneSport

Danskene spilte med én mann mer i nesten en time, skapte en del sjanser, men klarte ikke score det avgjørende målet i spill som ville avgjort før straffene.

– De var gode til å forsvare boksen og red av stormen da vi presset og presset. Da satt jeg med en mistenkelig følelse og at de kanskje hadde et psykologisk overtak da de kom seg til straffer. Jeg hadde en følelse ... sier Solbakken.

Fikk du med deg denne straffen fra det første oppgjøret?

Han kan ikke huske å ha vært med på et straffesparkkonkurranse med like mange straffer tatt, men føler de ikke kunne gjort så mye annerledes.

– Jeg føler at vi spilte riktig, men vi var ikke skarpe eller effektive nok. Vi gjør to gode og fornuftige kamper, og prestasjonen var det ikke så mye å si på. Straffene ble som det ble, men jeg har sett Maradona, Sokratis, Figo og Baresi bomme på straffe, så da kan det skje med mine gutter også. Det er mange spillere som kan vokse på denne opplevelsen, selv om det er en veldig mager trøst i dag, sier den norske FCK-treneren.

Håpet om nok et Europa-eventyr for FCK, det potensielle 13. gruppespillet på de siste 14 årene, er imidlertid langt fra ute. Selv om Champions League-drømmen brast tirsdag, er det store sjanser for å nå Europa League-gruppespillet. Alt annet vil være en kjempeskuffelse, mener Ekstra Bladet-sportssjef Allan Olsen.

– Ja, der er jeg enig, svarer Solbakken kontant.

– Hvordan blir det å motivere seg etter en slik skuffelse?

– Det er ikke noe problem. Per nå har vi mer et Europa League-lag, selv om Champions League var målet og drømmen. Vi har hatt noen skader, og salgene som kom ... Vi kunne ikke si nei til dem, sier Solbakken, som har mistet blant andre Denis Vavro (til Lazio), Jesse Joronen (til Brescia) og Robert Skov (til Hoffenheim) i sommer.

Nå venter enten Helsinki eller Riga til en avgjørende playoff for å nå Europa League-gruppespillet. De to playoff-kampene spilles 22. og 29. august.

– Jeg tror det blir Helsinki. Vi håper å få et godt utgangspunkt med hjemmekamp først, sier Solbakken.

Publisert: 14.08.19 kl. 19:50