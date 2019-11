Bjørn Maars Johnsen vraket - Ødegaard usikker

ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (71) valgte å utelate RBK-spiss Bjørn Maars Johnsen (27) til møtene med Færøyene og Malta. Martin Ødegaard (20) er med tross skadeproblemer, og Erling Braut Haaland (19) er tilbake.

– Martin sliter med en fotskade, og det er et klart spørsmålstegn om han kan være med eller ikke. Stefan (Johansen) har problemer med et kne, og har hvilt i noen kamper. Han er også et spørsmålstegn, sa Lagerbäck på dagens pressekonferanse.

– Vi plukker bort Bjørn denne gangen. Han har slitt litt formmessig i klubben. Så kommer en forhåpentligvis frisk Erling inn i troppen for å balansere med litt ulike spillertyper. Vi har en mer bevegelig spiss i Tarik (Elyounoussi), Joshua (King) med sine egenskaper og to mer fysisk sterke spillere. Det gir en bra balanse i gruppen, forklarte Lagerbäck.

Norge møter Færøyene fredag 15. november, og spillter borte mot Malta tre dager senere. Det er nå bare teoretiske muligheter til å få andreplassen i gruppen, som gir plass i EM-sluttspillet. Norges mulighet ligger i å kvalifisere seg via Nations League der Serbia trolig blir motstander.

Dette er uttaket til Lagerbäck:

Keepere: Grytebyst, Jarstein og Nyland

Forsvarsspillere: Ajer, Aleesami, Omar, Hovland, Meling, Reginiussen, Svensson og Rosted.

Midtbanespillere: Berge, Moi, Fossum, Henriksen, Johansen, Midtsjø, Møller Dæhli, Normann, Selnæs og Ødegaard.

Angrepsspillere: Braut Haaland, Tarik, King og Sørloth.

