Niko Kovac er ferdig som Bayern München-trener

Det bekrefter den tyske storklubben i en pressemelding sendt ut søndag.

– Prestasjonene til mannskapet vårt de siste ukene og resultatene viste oss at det var behov for handling. Uli Hoeneß (klubbpresident), Hasan Salihamidzic (sportsdirektør) og jeg har på grunnlag av dette, sammen med Niko, hatt en åpen og seriøs samtale med den konklusjon at Niko Kovac ikke lenger er trener for FC Bayern, uttaler klubbens styreformann Karl-Heinz Rummenigge i pressemeldingen.

Avgjørelsen ble tatt dagen etter Bayern München på pinlig vis tapte 1–5 mot Kovacs gamleklubb Eintracht Frankfurt, klubbens største nederlag på ti år.

– Jeg tenker dette er den riktige beslutningen for klubben på dette tidspunkt. Resultatene og måten vi har spilt på den siste tiden, har ført meg til denne beslutningen. Broren min Roberg og jeg takker FC Bayern for det siste halvannet året, sier Niko Kovac.

Kovac har levd under tøft press etter å ha slitt resultatmessig og blitt kritisert for ikke å få det beste ut av spillerne sine. Klubbens sportsdirektør Hasan Salihamidzic ristet på hodet og var mildt sagt irritert etter en lite overbevisende seier mot Bochum (nivå to) i midtuken.

– Jeg forventer en positiv utvikling og arbeidsvilje sånn at vi kan nå denne sesongens mål, sier Salihamidzic i klubbens pressemelding.

Kovac har også fått kritikk for måten han har behandlet Thomas Müller og uttalt seg om hans situasjon, samt at han før helgens kamp uttalte at Eintracht Frankfurt (og ikke Bayern München) hadde Tysklands beste fans.

Bayern München ligger etter 10 serierunder på 4. plass med 18 poeng (5–3–2), fire poeng bak serieledende Borussia Mönchengbladbach og ett poeng bak serietoer Borussia Dortmund. Bayern møter sistnevnte til duell allerede neste helg, men først skal de møte Omar Elabdellaouis Olympiakos onsdag.

Publisert: 03.11.19 kl. 21:09







