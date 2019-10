LEDER: Marti Cifuentes leder trolig Sandefjord til direkte opprykk i OBOS-ligaen. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Sandefjord med halvannen fot i Eliteserien etter ny seier

(Ull/Kisa - Sandefjord 0–2) Alt tyder på at Sandefjord følger Aalesund opp i Eliteserien. Nå trenger de bare ett poeng på de to siste kampene for å rykke opp.

Vestfoldingene fikk en enklere oppgave da utlånte Lars Ranger ble utvist etter 53 minutter med to gule kort.

Det påfølgende frisparket satte Erik Mjelde i mål for gjestene.

Et snaut kvarter senere doblet Pontus Engblom ledelsen for Sandefjord.

Dermed er Sandefjord seks poeng foran Start, som er det eneste laget med en teoretisk mulighet til å hindre vestfoldingene i direkte opprykk.

Sandefjord har også fire mål bedre målforskjell når hjemmekamp mot Jerv og bortekamp mot Aalesund gjenstår.

JUBELSESONG: Sandefjord jublet for scoring mot Odd i cupen, men tapte til slutt. I serien har det gått enda bedre. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

I de øvrige kampene ble det borteseier til Kongsvinger mot KFUM Oslo (1–0). Dermed har Sogndal muligheten til å klatre fra 7. til 5. plass og skyve KFUM ut av playoff-plassene med seier mot Raufoss i kveld.

Nest-Sotra vant 1–0 borte mot Jerv, mens Notodden og Tromsdalen spilte 3–3.

I tillegg til Sogndal og Raufoss, skal Sandnes Ulf og Skeid møtes i kveld, mens HamKam tar imot Strømmen.

Saken oppdateres.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

