Utskjelt storkjøp i full forvandling: – Strålende

MANCHESTER (VG) Etter snart halvannet år med sjeldne og utskjelte prestasjoner begynner Manchester Uniteds brasilianske midtbanespiller Fred (26) å vise tegn til at han er i ferd med å snu kursen på karrieren sin i storklubben.

Han ble hentet for rundt 600 millioner kroner i fjor sommer, leverte en debutsesong langt under pari og fikk en vanskelig inngang til sin andre sesong på grunn av en bryllupstabbe. Frem til 6. oktober, altså sesongens to første måneder, hadde han ikke engang startet en Premier League-kamp for Solskjær lag.

Nå har Fred, mye takket være en skade på Paul Pogba og svake prestasjoner av Nemanja Matic, startet åtte av Manchester Uniteds ni siste kamper.

– Du får selvtillit av å spille kamper. Han har ikke fått muligheten til å få en stabil rekke med kamper tidligere, forklarer Ole Gunnar Solskjær til VG.

Sakte, men sikkert har han gått fra å fremstå usikker, slurvete og stresset, til å begynne å diktere United-spillet og vise både godt pasningsspill og sårt tiltrengte tekniske ferdigheter på små flater. Ifølge Opta var han statistisk sett Manchester Uniteds beste spiller i 0–1-tapet mot Bournemouth – et lyspunkt på en ellers mørk dag for Solskjær & Co.

I søndagens 3–1-seier over Brighton tok Fred det opp enda et hakk. Han var involvert i alle de tre United-scoringene:

På 1–0 var det hans sylskarpe pasning som satte i gang angrepet ved å finne Martial i mellomrommet, før Andreas Pereira til slutt scoret

På 2–0 var det hans presise frispark som etter mye klabb og babb endte i et selvmål av Davy Pröpper.

Og på 3–0 var det hans strålende gjennombruddspasning som sendte Anthony Martial alene med keeper, før han serverte Marcus Rashford som punkterte kampen for Manchester United.

– Det var han som satte oss i gang med spillet sitt på midtbanen i dag. Han vant ballen, vi måtte jage dem og ikke la Dale Stephens og Pröpper få tid med ballen, og jeg synes Fred var katalysatoren når det kom til dette. Han var strålende, sier Solskjær, som påpeker at Fred laget noen frispark til Brighton i skumle posisjoner.

I tillegg til å være tungt involvert i tre mål gjorde Fred en uvurderlig jobb med å gjenvinne ballen: Han vant den tilbake ved hele 12 anledninger, flest av alle United-spillerne, og ledet også lagets statistikk for antall pasninger.

«Sier ikke dette veldig ofte, men Fred har en strålende kamp her for United. Dynamisk og energisk, presser alltid Brightons midtbanespillere. Ser bra ut i angrep også», skrev The Times-journalist Paul Hirst under søndagens kamp.

Lokalavisen Manchester Evening News kaller kampen mot Brighton for Freds beste i Manchester United-drakt og gir ham 8 av 10 på børsen. Så sent som den 10. oktober ga samme avis ham 1 av 10 på børsen over sesongen frem til da.

– Jeg synes jeg har spilt bra og hjulpet laget. Vi vant ikke i forrige seriekamp (mot Bournemouth), men jeg synes jeg spilte bra. Jeg håper jeg kan fortsette på denne gode rekken med kamper, gjøre mitt beste og jobbe hardt steg for steg, sier Fred til United Review etter seieren over Brighton.

