RASKT OPPE: Ole Gunnar Solskjær var oppe fra plassen sin etter bare fire minutter for å irettesette spillerne sine. Foto: LEE SMITH / Reuters

Solskjær sint på spillerne: – Var totalt kaos

MANCHESTER (VG) Det endte godt, men Ole Gunnar Solskjær (46) var langt fra fornøyd med hvordan Manchester United-spillerne startet i 3–0-seieren over Watford.

Nå nettopp

Nordmannen pleier å ha en sindig tilnærming til kampene. Vanligvis sitter han på plassen sin gjennom store deler av første omgang og observerer. Mot Watford var han oppe av setet før det var gått fire minutter.

Da hadde Victor Lindelöf sendt en pinlig feilpasning over sidelinjen, før Nemanja Matic og Harry Maguire på klønete vis hadde krasjet sammen og gitt Troy Deeney en stor målsjanse.

En tydelig forbannet Solskjær rykket til sidelinjen og skrek til spillerne sine.

– Jeg var oppe to minutter for sent, sier Solskjær til VG.

Han legger ikke skjul på sin misnøye på pressekonferansen etter kampen, til tross for at kampen endte med 3–0-seier etter en leken straffe av Bruno Fernandes og flotte scoringer av Anthony Martial og Mason Greenwood.

– Starten vår var totalt kaos, fortsetter Solskjær.

– Den sjansen vi gir dem med Maguire og Matic ... Hadde vi sluppet inn det målet, etter det vi slapp inn mot Club Brugge, ville det vært to katastrofale mål, sier han.

Solskjær ropte, gestikulerte og irettesatte flere spillere etter den kaotiske starten. Han pekte blant annet fingeren sin mot tinningen for å signalisere at de måtte bruke hodet.

– De måtte vekkes opp, og vi måtte få kontroll over kampen. Vi så etter hvert friskere og sterkere ut, større rom åpnet seg, og vi klarte å finne Fernandes, Daniel James og Greenwood. Vi vokste oss inn i kampen, sier Solskjær.

Men han var ikke tilfreds med hvordan United brukte ballen før pause.

– Hele laget så trege ut. Vi reagerte ikke raskt nok. Når vi vant ballen, roet vi ned spillet. Det er ikke oss. Når vi vinner ballen, skal det gå raskt. Det er noe av det verste jeg ser. Du kjenner meg bedre enn resten av guttene her, jeg vil at ballen skal gå fremover raskere, sier Solskjær til VG.

Den svake United-starten var også et tema i TV 2-studio i pausen. Den tidligere landslagskapteinen Brede Hangeland la ingenting imellom i sin beskrivelse av startvanskene.

– Det grenser til pinlig. Uakseptabelt. Den starten United har, er uverdig for en sånn klubb. Du må jo være klar når kampen begynner. De møter et bunnlag som kjemper om livet i ligaen. Starten er nesten ubegripelig, sier Hangeland.

Publisert: 23.02.20 kl. 18:22

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 26 25 1 0 61 – 15 46 76 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 27 15 5 7 54 – 27 27 50 4 Chelsea 27 13 5 9 45 – 37 8 44 5 Manchester United 27 11 8 8 41 – 29 12 41 VIS MER Champions League

