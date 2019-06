Ronaldo skal føre Portugal til tidenes første Nations League-trofé

Mens Norge og andre spiller EM-kvalifiseringer, skal den første vinneren av Nations League kåres. Cristiano Ronaldo (34) og Portugal skal prøve å ta trofeet på hjemmebane – men England er favoritt blant mange bookmakere.

Nå nettopp









Onsdag kveld går den første semifinalen mellom vertslandet Portugal og Sveits, mens England og Nederland møtes i den andre semifinalen torsdag.

Søndag er det så både bronsefinale og finale i henholdsvis Guimaraes og Porto.

Men er ikke også Norge i sluttspillet i Nations League, spør du kanskje? Jo, men Norge er på tredje nivå, i den såkalte C-divisjonen, mens sluttspillet denne uken handler om de aller beste, A-divisjonen.

Det vanker ikke bare et 71 centimeter høyt sølvtrofé, men også drøyt 100 millioner kroner til vinneren, mens finaletaperen får 88 millioner kroner.

Slik er Nations League-sluttspillet denne uken: Semifinaler: Onsdag 5. juni: Portugal-Sveits. I Porto kl. 20.45. Torsdag 6. juni: Nederland-England. I Guimaraes kl. 20.45. Bronsefinale: Søndag 9. juni i Guimaraes kl. 15.00. Finale: Søndag 9. juni i Porto kl. 20.45. Vis mer vg-expand-down

Europamesterne fra 2016, Portugal, har altså hjemmebane og stiller med et bra mannskap, men Danilo er utestengt.

34 år gamle Ronaldo fører an for en tropp med masse yngre spillere.

– Flesteparten av disse spillerne så bare Ronaldo spille på TV for kort tid siden. Da Ronaldo spilte EM i Portugal i 2004, for 15 år siden, var João Felix og noen av de andre spillerne bare fire-fem eller seks år. Så Ronaldo var deres helt. De samlet på frimerker. Nå er Ronaldo deres lagkamerat, og særlig når det gjelder trening og innsats, er han et godt eksempel for dem, sier Portugal-trener Fernando Santos ifølge UEFAs hjemmeside.

João Félix er det 19-årige vidunderbarnet hos Benfica, veldig populær blant fansen. Juventus-spilleren João Cancelo (25) sier til uefa.com:

– For oss unge spillere er det lærerikt å være sammen med Ronaldo hver dag. Måten han presser seg selv, den jobben han legger ned og hvor dedikert han er.

Sveits-sjef Vladimir Petkovic er ikke i tvil:

– Portugal er favoritter, ikke bare i denne kampen, men i hele turneringen – de spiller hjemme og de er europamestere, sier han ifølge uefa.com.

Men hans Sveits imponerte også i gruppespillet, der de toppet foran Belgia. Portugal på sin side vant en gruppe med både Italia og Polen.

Portugal har spilt uavgjort i sine siste offisielle landskamper: Først i Nations League-kampene mot Italia og Polen i november, og deretter i EM-kvalifiseringsoppgjørene med Ukraina og Serbia i vår.

– Jeg har lagt Europa League-finalen bak meg. Nå konsentrerer jeg meg fullt ut om Nations League, sier Arsenal-stjernen Granit Xhaka på en pressekonferanse i Portugal.

– Vi ser ikke bare fram til å møte Ronaldo, men hele Portugal-laget, fortsetter han politisk korrekt.

VGs tips: Hjemmeseier

Portugal slo ikke til i fjorårets VM-sluttspill i Russland. Men hentet seg fint inn i høstens Nations League-gruppe der laget kom øverst i puljen foran Italia og Polen med 8 poeng av 12 mulige.

Sveits vant noe overraskende 5–2 over Belgia, og vant med det sin gruppe. Sterkt! Men utover det har resultatene i all sannhet vært hit og dit i etterkant av at laget røk 0–1 for Sverige i åttedelsfinale i VM 2018.

Vi tror Portugal utnytter hjemmefordelen her. Men vi går ikke like bananas som han fyren i grill-reklamen på TV for 1,60 i odds. Spillefristen er kl. 20.40 og TV2 viser kampen.

Publisert: 05.06.19 kl. 17:31

