Mål kom først på lyd, så på bilde: NRK beklager

Da Frankrike tok ledelsen 1–0 mot Norge i fotball-VM, ble målet annonsert av NRK-kommentator Christian Nilsen flere sekunder før målet kom på TV-bildene.

– Vi må bare beklage, sier redaksjonssjef i NRK-sporten, Janne Fredriksen, til VG.

– Vi er lei oss for at lyd og bilde ikke har hengt sammen i samtlige minutter av denne kampen.

I begynnelsen av 1. omgang lå lyden litt bak bildene. I starten på 2. omgang lå den litt foran. Janne Fredriksen forklarer:

– Vi fulgte de samme rutinene som alltid for å teste på forhånd. Alt fungerte. Men da vi kom på luften, så har det skjedd et eller annet i synkroniseringen mellom lyd og bilde.

– Hva gjorde dere i 1. omgang?

– Vi hadde en intern løsning som gjorde at vi kunne forsinke lyden. Derfor var det synkront til 2. omgang.

Fredriksen forklarer at forsinkelsen var borte til 2. omgang. Derfor lå NRKs lyd plutselig foran da Frankrike gikk i ledelsen.

– Dermed måtte vi skru tilbake. Det gikk seks-syv minutter av 2. omgang før det var i orden.

På sosiale medier er det flere som har klaget på den manglende synkroniseringen. Det forstår NRKs redaksjonssjef godt.

– Vi vet ikke helt hva dette skyldes, men det er et eller annet på veien fra Frankrike til Oslo. Og vi skylder ikke på andre - dette er vårt ansvar. Dette er kjedelig. Vi vet at mange ser på, og at det er stort engasjement rundt en så viktig kamp for Norge, sier Janne Fredriksen.

Lyd og bilde kommer på to forskjellige linjer, men normalt sett er det null problem å synkronisere disse.

– Vi har forståelse for at folk sier fra, og vi må sørge for at det ikke skjer neste gang.

Det oppsto nye lydproblemer utover i 2. omgang. NRK hadde en linje med «Vi beklager problemer med lyden» på skjermen.

Publisert: 12.06.19 kl. 22:38 Oppdatert: 12.06.19 kl. 22:49