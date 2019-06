BEST I VM-TEST: Isabell Herlovsen blir gratulert av Ingrid Moe Wold (t.v.) etter ett av sine tre mål i VMs generalprøve mot Sør-Afrika søndag. I bakgrunnen tomålsscorer Lisa-Marie Karlseng Utland. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Toppseriespillerne tror ikke på norsk VM-suksess

De norske landslagskvinnene har ett mål for VM: medalje. Dét har ikke spillerne i Toppserien særlig tro på.

Nå nettopp







Medaljejakten i Frankrike starter allerede lørdag når Norge VM-åpner mot Nigeria. Bare 4,6 prosent av de spurte i en undersøkelse som spillerorganisasjonen NISO og VG har gjennomført blant NISO-organiserte spillere i Toppserien, tror Norge tar bronse i mesterskapet.

Hele 38,9 prosent tror VM er over etter åttedelsfinalen, mens 39,8 prosent av de spurte tror VM stopper i en kvartfinale.

Sammen med spillerorganisasjonen NISO har VG gjennomført en undersøkelse blant spillere i Toppserien ved bruk av programmet Questback. 210 spillere har mottatt undersøkelsen, og totalt 111 har svart, noe som gir en svarprosent på 53. Antallet svar varierer noe fra spørsmål til spørsmål. Undersøkelsen ble utført i perioden 8. mai til 24. mai.

– Det viktigste for Norge er å komme seg videre fra det innledende gruppespillet, og da kanskje som en toer. Blir de nummer tre i gruppespillet møter de en vinner fra en annen gruppe. På det stadiet i turneringen ønsker du ikke å møte et av de beste lagene i turneringen, mener TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen (38).

Gulbrandsen, som har OL-gull med Norge fra 2000, er usikker på hvor Norge står noen dager før VM-starten.

les også De jakter medalje og fortjener ikke Hegerberg-mas

– Motstanden i oppkjøringen har ikke vært all verden. Da får du ikke sett hvilke utfordringer eller problemer du vil få mot en god motstander i VM, sier «Sola».

Hun mener generalprøven mot Sør-Afrika ga få svar fordi motstanderen var så dårlig.

EM i Nederland for to år siden ble en fiasko for Norge. Caroline Graham Hansen & co. reiste hjem allerede etter gruppespillet. Ifølge spørreundersøkelsen blant spillerne i Toppserien er det 7,4 prosent som tror at historien vil gjenta seg.

– Katastrofe

– Tre lag går jo videre, så det vil være en katastrofe om ikke det skjer, fastslår Solveig Gulbrandsen.

Geir Nordby er enig med flertallet i spørreundersøkelsen. Røa-treneren tror Norge kommer til kvartfinalen.

– Jeg både håper og tror at vi kommer til en kvartfinale. Det må vi nesten forvente ut ifra det laget vi har. En kvartfinale må være et minimum i forhold til målsetting, ambisjoner og den jobben som er lagt ned foran mesterskapet, fastslår Nordby.

Vålerenga-stopper Stine Reinås ser ikke bort ifra at Norge kan overraske.

– Vi er nok avhengig av at våre beste utenlandsproffer – med «Caro» i spissen – setter standarden og lykkes i mesterskapet. LSK har åtte spillere i landslagstroppen og er gode her hjemme, men kampene mot Barcelona i Champions League viste at det er et stykke opp til de beste. Samtidig har jeg veldig tro på kollektivet Norge, samholdet og det laget har fått til siden EM for to år siden.

Kan Norge juble med VM-trofeet i olympiaparken i Lyon 7. juli? Ikke ifølge spillerne i Toppserien. Bare 1,9 prosent av de spurte tror det skjer.

PS! 210 spillere i Toppserien har mottatt spørsmålene i undersøkelsen. Totalt 111 har svart, noe som gir en svarprosent på 53. Undersøkelsen ble utført i perioden 8. til 24. mai.

Se «Caro» herje med guttespillere:

Disse møter Norge Norge er i gruppe med vertslandet Frankrike, Nigeria og Sør-Korea. Vis mer vg-expand-down

Publisert: 05.06.19 kl. 10:41