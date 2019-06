Klopps syngende Fjørtoft-intervju er blitt en mega-hit

Her er TV-intervjuet som går sin seiersgang – eller skal vi si seiersdans – verden over. «Let`s talk about six ... and sex ...» har ti millioner nedlastinger ifølge Jan Åge Fjørtoft, som fikk Liverpool-manager Jürgen Klopp til å synge, etter Champions League-triumfen.

– Dette er det morsomste intervjuet jeg har fått til, og attpåtil med verdens mest populære mann for øyeblikket, sier Jan Åge Fjørtoft.

Mandag kveld – to døgn etter at Liverpool hadde slått Tottenham (2–0) i finalen i Madrid – skal det være rundt ti millioner nedlastinger av det helt spesielle TV-intervjuet med den populære Liverpool-bossen.

At det går viralt er ikke så overraskende. Men at Fjørtoft skulle treffe så «limt i krysset» da han fikk den karismatiske tyskeren for seg selv på jubelfesten i den spanske hovedstaden kom overraskende på Viasat-reporteren med fortid som profesjonell fotballspiller i Østerrike, England og Tyskland. Og ekspert for tyske Sky Sports.

Fjørtoft forteller til VG at han brukte noen knep for å få tyskeren tidlig i tale – etter kampslutt – av TV-selskapene med rettigheter. Han medgir at det ikke var noen «rasjonelle krav» at Viasat Norge skulle få intervjue Klopp først. Men et nær forhold til ham – både på godt og vondt de åtte-ni siste årene – førte altså til at Klopp, overraskende for de fleste, sang av glede.

Det var den gamle megahiten «Let´s talk about sex», til gruppen Salt-N-Pepa, som Klopp hending gjorde om til «Let´s talk about six» (Liverpools sjette pokal i Serievinnercupen/Champions League».

– Hvis jeg fikk Klopp først så visste jeg at med det forholdet vi har så ville han få ut følelsene sine. Men at han skulle begynne å synge var veldig overraskende. I begynnelsen av sangen er jeg med på to-tre ord, men så skjønte jeg fort at «jeg skal ikke synge, det er jo selvsagt Klopp som skal synge..», sier Jan Åge Fjørtoft.

Han slengte seg med på rytmen og shaket med. Og da Klopp snakket om hvordan han skulle feire videre utover kvelden med kona klarte ikke Fjørtoft å dy seg med oppfølgingsspørsmålet: «Let`s talk about sex ...»?

Da så Klopp på Fjørtoft, og sa: «Freaks ... you norwegians». Og hastet til neste intervju med et bredt glis om munnen.

– Fordelen med Klopp er at han er trygg på meg, og føler han kan ta ut både «good and bad», og vet at han kan være litt smågæren, sier Fjørtoft.

PS! Ifølge Jan Åge Fjørtoft har Viasat alene hatt 7,5 millioner nedlastinger to døgn etter finalen. BBC og Sky Sports banket også på døren mandag. Da akselererte antall nedlastinger voldsomt.

Publisert: 03.06.19 kl. 21:04