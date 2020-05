TROMSØ-AKTUELL: Gaute Helstrup er fra Tromsø og har tidligere spilt for klubben. Nå kan HamKam-treneren også bli trener på Alfheim. Foto: Terje Mortensen

HamKam-trener Helstrup bekrefter at han ønsker Tromsø-jobben

Tromsø IL opplyser at de har tilbudt den ledige trenerjobben til Gaute Helstrup (44 fredag), og Helstrup bekrefter at han ønsker å bli ny TIL-trener. Først må saken avklares med nåværende arbeidsgiver, HamKam.

Oppdatert nå nettopp

Eurosport meldte tidligere torsdag at den nåværende HamKam-treneren er den Tromsø har bestemt seg for skal etterfølge sparkede Simo Valakari, og NRK erfarer at han har sagt opp jobben på Briskeby.

Senere torsdag bekrefter TIL at de har gitt tilbud til Helstrup, melder iTromso.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Vi kommenterer ikke kontrakter klubben har mellom spillere og trenere. Vi forholder oss til at Gaute er vår hovedtrener. Han er på vei til Hamar, sier styreleder Rune Strand i HamKam.

– Er han faktisk det?

– Det er meddelt oss. Fra ham til klubben, svarer Strand.

Torsdag kveld ankom Helstrup Hamar, og dro rett i møte med HamKam-ledelsen.

– Jeg kan bekrefte at jeg er i dialog med TIL, og at jeg ønsker at vi kommer til enighet. Det innebærer helt enkelt at klubbene blir enige, sa Helstrup til HA.

les også Simo Valakari om Tromsø-bruddet: – Var vel noen som ble lei av meg

Ifølge VGs opplysninger har HamKam mottatt signaler på at Tromsø er klare for å gå i forhandlinger for å få ham ut av kontrakten. Den varer egentlig ut denne sesongen, og Obosligaen skal etter planen starte med kamper 7. juli.

– Vi gir ingen kommentarer på prosesser eller navn. Det kan jeg ikke svare på, sa Tromsøs styremedlem Lars Espejord torsdag om det stemmer at de har henvendt seg til HamKam.

– Er dere forberedt på å betale ut en trener dere skal ansette?

– Det kommer an på hva slags trener vi lander på. Det kan hende vi kommer i en sånn situasjon. Jeg kan ikke utelukke det, svarte Espejord, som uttaler seg til media om Tromsøs trenerjakt.

Men senere bekreftet altså TIL tilbudet til Helstrup.

Har vært permittert

Helstrup har vært permittert siden mars. Nå har HamKam justert arbeidsgraden opp fra null til 55 prosent stilling, men arbeidsmiljøloven åpner for at en helt eller delvis permittert arbeidstager har rett til å si opp jobben med 14 dagers varsel til arbeidsgiver.

Rune Strand i HamKam vil ikke svare på om Helstrup har benyttet seg av denne muligheten i lys av NRKs artikkel om at 43-åringen har sagt opp.

Siden norsk fotball ble smittet av corona har dette vært en hittil uløst gåte om det også gjelder arbeidstakere i fotballen på tidsbegrensende kontrakter. Jurister er ikke blitt enige, iallfall ikke når det kommer til spillere.

Forskjellen på trenere og spillere er at for spillere må NFF godkjenne overgangen mellom to klubber. Det gjelder ikke på samme måte for trenere.

les også NFF vet ikke hva de vil gjøre om en permittert spiller vil bytte klubb

Da Helstrup tidlig ble lansert som en av Simo Valakaris mulige etterfølgere spurte VG Lars Espejord om hvordan klubben så for seg å «utnytte» coronasituasjonen med å prøve seg på en permittert trener.

Da svarte han:

– Det kan jeg ikke tenke meg. Sånn tenker vi ikke.

Torsdag stilte VG det samme spørsmålet på nytt til Espejord – om det forblir slik i Tromsø.

– Jeg sa vel ikke konkret det. Kanskje jeg sa det. Men mitt utgangspunkt er at vi skal ha et ryddig forhold til klubbene, svarer Tromsøs styremedlem.

HamKams sportssjef Espen Olsen viser til styreleder Strand rundt spørsmål om Helstrup. I en sms svarer han «Vet ikke» på spørsmål om han blir ny HamKam-trener hvis Helstrup reiser til Tromsø.

Han har tidligere trent Strømmen i Obosligaen.

– Innstiller ikke sportssjefen den nye treneren overfor styret?

– Jo, men denne sportssjefen er ikke så frekk at han lanserer seg selv, svarer Olsen med glimt i øyet og smileemoji.

Publisert: 14.05.20 kl. 16:01 Oppdatert: 14.05.20 kl. 22:18

Fra andre aviser