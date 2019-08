Straffedrama og keepertabbe da Manchester United gikk på sjokktap mot Crystal Palace

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Crystal Palace 1–2) Det hjalp ikke å bytte skytter igjen: Marcus Rashford (21) bommet på straffe da Ole Gunnar Solskjær (46) og hans menn gikk på et uventet hjemmetap.

Manchester United-Crystal Palace 1–1 73.454 tilskuere Mål: 0-1 Jordan Ayew (32), 1-1 Daniel James (89), 1-2 Patrick van Aanholt (90). Dommer: Paul Tierney, England. Gult kort: Luka Milivojevic, Gary Cahill, Wilfried Zaha, Crystal Palace, Aaron-Wan Bissaka, Daniel James, Man. Utd Vis mer

Det var, som forventet, Rashford som tok ansvar da Manchester United fikk straffe i det 69. minutt, etter at Paul Pogba bommet i 1–1-kampen mot Wolverhampton mandag. Det utløste mye kritikk og fanskmannen ble stående på avstand denne gang.

Men Rashfords avslutning smalt på innsiden av stolpen og forsvant ut over sidelinjen. United hadde også tidligere ropt på straffe i kampen.

Det så deretter lenge ut til at kampen skulle ebbe ut i 0–1, men en perlescoring av Daniel James blåste nytt liv i vertenes jakt på seier. Unggutten skrudde ballen perfekt i krysset fra 14 meter.

Det var imidlertid Crystal Palace som skulle få det siste ordet: Tre minutter på overtid skjøt Patrick van Aanholt fra skrått hold, etter nydelig pasning av Wilfried Zaha, på David de Gea, som klarte å fomle ballen i eget nett.

les også Solskjærs arbeid med stjernen fullroses: – Hjalp ekstremt mye

Etter to tøffe åpningskamper, hjemme mot Chelsea og borte mot Wolverhampton, var Manchester United for første gang denne sesongen storfavoritter til å vinne komfortabelt over et Crystal Palace-lag som hadde til gode å score før de tok turen til Old Trafford.

Forutsetningene var perfekte for Solskjær, som kunne stille med en uforandret startoppstillingen – det har ikke skjedd Manchester United i Premier League siden desember 2017 mot Watford under José Mourinho.

Men den første omgangen ga liten grunn til optimisme for nordmannen. Etter en kontrollert åpning på kampen, der det største høydepunktet var at Marcus Rashford skled og misbrukte en kjempemulighet til å sette 1–0, måtte Solskjær se Jordan Ayew score for Crystal Palace, noe han kun hadde prestert én gang på sine 21 første Premier League-kamper for klubben.

les også Slik takler Solskjær sosiale medier: – Jeg må lese hva dere skriver

Uniteds rekorddyre midtstopper Harry Maguire har fått mye ros for sin start i klubben, men fikk det glatte lag av TV 2-ekspert og tidligere Premier League-midtstopper Brede Hangeland i pausen.

– Katastrofalt forsvarsspill. Verdens dyreste forsvarsspiller gjør en feil jeg ikke kan forstå. Det er en utilgivelig juniorfeil, sier Hangeland om Maguire, som ikke maktet å sikre makker Victor Lindelöf i hodeduellen som førte til mål.

Ghaneserens mål – det første av en Palace-spiller på Old Trafford siden november 1979 – ble raskt fulgt opp av at Uniteds venstreback Luke Shaw måtte forlate banen med en skade. Han ble erstattet av Ashley Young, som raskt fikk det hett rundt ørene da tidligere United-spiller Wilfried Zaha driblet seg inn fra høyrekanten og inn i feltet, men denne gangen slapp vertene med skrekken.

United så friskere ut etter pause, og Daniel James holdt på å score på bakerste stolpe etter et godt innlegg av Young, men det skortet fortsatt litt i de avgjørende øyeblikkene.

Old Trafford-publikumet viste sin misnøye ved å bue på Jesse Lingard etter at han for andre gang mistet ballen på unødvendig vis, og på benken tok Solskjær raskt tak ved å erstatte ham med 17 år gamle Mason Greenwood allerede etter 56 minutter.

I situasjonen like før byttet ble Anthony Martial tilsynelatende revet over ende ved inngangen av 16-meteren, men hverken hoveddommeren eller VAR anså det som et straffespark verdig – til tross for enorme protester fra de rødkledde spillerne.

– Det er så feil at det er helt håpløst, sier Hangeland.

Drøye 20 minutter før slutt var det derimot ikke behov for VAR da Scott McTominay soleklart ble lagt i bakken i feltet. Den misbrukte Rashford som nevnt.

