STJERNER: Emil Forsberg og Martin Ødegaard er de mest kreative spillerne i hvert sitt lag. Begge får trolig en sentral rolle på Friends søndag kveld.

Kommentar

VGs vurdering: Derfor er Sverige stor favoritt

STOCKHOLM (VG) «Lagene er ganske jevne», sier de to landslagssjefene foran skjebnekampen mellom Sverige og Norge søndag kveld. Sverige er klart bedre, mener VG.

Svenskene er bedre spiller for spiller, 70–67 på VGs vurdering, men først og fremst som en lagmaskin.

Hvis man sier at seiersprosenten er 55–45 i favør Sverige basert på spillervurderingen, er det nok minst 65–35 vis man legger inn lagfaktoren.

Det betyr ikke at Norge ikke kan vinne, fotball er ikke matematikk, men det betyr at det er stor sannsynlighet for hjemmeseier på Friends Arena, der det er ventet rundt 40.000 tilskuere.

Det er ikke enkelt å sette ord på hva det er som gjør at det svenske landslaget er så sterkt. Ser man på klubbtilhørigheten er det lite å bli skremt av, men ser man på resultatene er Sverige skremmende.

Dette er i stor grad de samme spillerne som tok Sverige til VM-kvartfinale i fjor sommer.

Hvis man skreller bort de som ikke betyr noe har Janne Andersson 26 kamper med Sverige, 15 seire, fire uavgjort og syv tap. Tapene er stort sett kommet mot råsterke nasjoner: Spania, England, Tyskland, Frankrike, Nederland, samt Tyrkia og Bulgaria.

Men det er også noen meget solide landslag som er nedkjempet i Anderssons tid: Senere verdensmester Frankrike og Italia, Sverige nektet Nederland plass i forrige VM vant sin gruppe i Nations League foran Russland og Tyrkia og slo Sør-Korea, Mexico og Sveits i VM (der det også ble tap for Tyskland i siste sekund).

Og Sverige har en imponerende «tradisjon» for å vinne stor kval-kamper.

– Vi har selvtillit og en samlet erfaring. For det meste har vi lyktes sammen, og det tar vi med oss inn i kampen, sier landslagssjef Janne Andersson til VG på spørsmål om hvorfor Sverige nesten alltid vinner viktige kvalifiseringskamper.

HER SKAL DET SKJE: Det er ventet rundt 40.000 tilskuere når det norske laget skal prøve å velte storebror på Friends Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg syns vi er bedre enn Norge, først og fremst som lag. Jeg har aldri vært i noe lag der spillerne har samme «go» og følelse for hverandre, på og utenfor banen, sier Sampdorias Albin Ekdal.

Etter elleville 3–3 i Oslo i mars er det grunn til å tro på en mer kontrollert kamp mellom to lag med ganske likt tenkende trenere denne gangen. Lars Lagerbäck og Norge vil neppe presse like høyt og hardt, i hvert fall ikke i så lange perioder, mens Janne Andersson og Sverige vil være enda mer oppmerksomme på hva Norge har å by på.

Svenskene vil forsøke å sprekke opp den norske forsvarsmuren, skaffe seg rom, og dersom både Alexander Isak og Robin Quaison starter på topp kan det bli en svett kveld for de norske stopperne. Og svenskene vil være ekstremt opptatt av å stoppe Martin Ødegaards kreativitet.

På motsatt side er det ventet at Tarik Elyonoussis kjappe bein skal hjelpe Joshua King med å plage det svenske forsvaret, kanskje særlig den aldrende kapteinen Andreas Granqvist.

Norge vil prøve å få Martin Ødegaard involvert så mye som mulig, han må settes opp i «én mot én»-situasjoner på høyresiden, og særlig King skal slite ut de svenske stopperne. I tillegg må det ryddes unna kontant i egen 16-meter, noe Norge slett ikke klarte i hjemmekampen.

GAMLE KJENTE: Lars Lagerbäck (til venstre) var tidligere Janne Anderssons rådgiver. Her foran EM-kvalifiseringsmøtet med Nederland høsten 2016. Kampen endte 1–1, foran 36.000 mennesker på Friends. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Lars Lagerbäck har fleipet med at Sverige er en «mindre bra versjon» av Norge. Det han vel egentlig mener er at Norge har nærmet seg Sverige, noe den første timen på Ullevaal viste.

Men det den kampen også viste, den siste halvtimen, var at det fortsatt er avstand – og det har mye med rutine å gjøre, ikke bare i mesterskap og i kvalifiseringer, men også underveis i kampene.

Et svensk lag som hadde ledet 2–0 over Norge, hjemme, med 20 minutter igjen å spille, hadde aldri gitt fra seg ledelsen. Der ligger en stor forskjell. Norge har et mer spennende landslag, på sikt (kanskje, man vet aldri om det skjer ...).

Svenskene vet allerede hva som skal til.

Derfor pleier de å være best når det gjelder.

IKKE I TVIL: – Vi er bedre enn Norge, mener Albin Ekdal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Her er vår vurdering av lagene:

SVERIGE (4–4–2)

Emil Forsberg kommer garantert inn, og de fleste trodde lenge at Janne Andersson ville vrake Kristoffer Olsson. Men Expressen og Aftonbladet meldte i går kveld at veteranen Marcus Berg ofres – og Robin Quaison flyttes frem ved siden av Alexander Isak.

Robin Olsen (29, Cagliari) 7

Stødig på landslaget siden han tok over for Andreas Isaksson i 2015. Har hatt et tungt år med klubbfotball i Italia, men hans posisjon i landslaget er udiskutabel.

Mikael Lustig (32, Gent) 6

Bunnsolid. Debuterte under Lagerbäck i 2008. Har 75 landskamper og har spilt i EM og VM. Gode offensive bidrag.

Victor Lindelöf (25, Manchester United) 7

Holder til på aller øverste nivå i Premier League, uke etter uke. Ekstra viktig nå som Andreas Granqvist er på hell. Spilte ikke i 3–3-kampen på Ullevaal.

SJEFENE: Landslagssjef Janne Andersson og landslagskaptein Andreas Granqvist på vei inn til pressekonferansen dagen før kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Andreas Granqvist (34, Helsingborg) 6

Svak sesong i klubblaget. Regnes plutselig som et litt svakt punkt. Men landslagssjef Janne Andersson holder fast ved sin kaptein – inntil videre.

Pierre Bengtsson (31, FC København) 5

Skadeproblemer på venstrebacken gjorde at han fikk sin debut under Janne Andersson mot Færøyene. Var god, er likevel et usikkerhetsmoment.

Sebastian Larsson (34, AIK) 6

Gjør aldri en dårlig landskamp, men sjelden fantastisk. Hardtarbeidende, lojal, proppfull av rutine. God innleggsfot, sterk på dødballer.

Albin Ekdal (30, Sampdoria) 6

Viktig mann. Løpssterk, «boks til boks»-spiller, en type som binder det svenske laget sammen. Stor erfaring fra tysk (HSV) og italiensk fotball.

Kristoffer Olsson (24, Krasnodar) 6

Sveriges Myggen. En type svensk fotball har hatt få av. Leken, meget god med ballen.

Emil Forsberg (27, Leipzig) 7

Lukter på en 8'er. Egentlig Sveriges beste fotballspiller. Kreativ. Slepen. Slet lenge med skader, men er nå kvitt plagene. Ble spart mot Færøyene.

SISTE FINPUSS: Robin Quaison, Alexander Isak, Victor Lindelöf (i forgrunnen) og Albin Ekdal under den siste svenske treningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Alexander Isak (19, Real Sociedad) 7

En av de mest spennende tenåringene i europeisk fotball. Et steg av de helt sjeldne. Klok spiller, moden for alderen. Allerede tre landslagsmål. Pass opp!

Robin Quaison (25, Mainz) 7

Livlig. Målfarlig. En spiller med trøkk og teknikk. Vanskelig å få has på. Står med fire mål på åtte landskamper.

Sum Sverige: 70 poeng

MØTES IGJEN? Martin Ødegaard er udiskutabel i det norske laget, og de svenske avisene mener at Kristoffer Olsson starter på Friends søndag kveld. Foto: Bjørn S. Delebekk

NORGE (4–4–2)

Meget sannsynlig at Tore Reginiussen overtar for Even Hovland i midtforsvaret, mens AIKs Tarik Elyounoussi trolig får muligheten til å bruke sine kjappe bein til å plage svenskene på sin hjemmebane.

Rune Almenning Jarstein (34, Hertha Berlin) 7

Har de siste sesongene bevist at han hører hjemme blant de bedre keeperne i Europa. Teknisk meget god keeper som gjør svært få feil.

Omar Elabdellaoui (27, Olympiakos) 7

Er blitt en viktig spiller i den greske toppklubben, og bærer nå kapteinsbindet. Har farten, har tøffheten, god defensivt. Mangler litt på innleggskvaliteten.

Håvard Nordtveit (29, Hoffenheim) 5

God med spillet foran seg, gode langpasninger og lange innkast kan skape trøbbel for svenskene. Men sliter ofte når motstanderne trykker på.

Tore Reginiussen (33, Rosenborg) 6

Ryddegutt. Ville hatt langt flere enn de 26 landskampene uten skader. Meget god defensivt, flink til å gjøre den viktigste jobben: Være forsvarer.

STOPPERDUO? Det er ventet at Tore Reginiussen (til venstre) og Håvard Nordtveit starter i det norske midtforsvaret. Foto: Bjørn S. Delebekk

Haitam Aleesami (28, Amiens) 5

Best offensivt. Teknisk god, liker seg best når han kan raide langs venstrekanten. Sliter noe defensivt, og får ofte trøbbel når han utfordres.

Martin Ødegaard (20, Real Sociedad) 7

Tatt de berømte stegene det siste året, hjernen i det offensive spillet hos Lagerbäck. Fantastisk blikk, teknikk og pasningsfot. Blitt langt bedre defensivt.

Sander Berge (21, Genk) 6

Kan dominere, men gjør det ikke ofte nok. Har kvaliteter til å passere ledd langt oftere enn han gjør. Stor, sterk og hurtig, mangler ikke mye på å bli komplett.

Ole Kristian Selnæs (25, Shenzhen) 6

Få slår bedre pasninger, gjennom ledd, enn Selnæs. Kanskje best i en enda dypere rolle enn han har hos Lagerbäck. Blitt bedre defensivt også.

NYE DUELLER: Sveriges kaptein Foto: Bjørn S. Delebekk

Stefan Johansen (28, Fulham) 5

Spiller ute av posisjon, er definitivt best sentralt, men gjør jobben defensivt på venstresiden når han plasseres der. Det kreative savnes.

Tarik Elyounoussi (31, AIK) 6

Arbeidsjern, plager motstanderne i 90 minutter, en mann etter Lagerbäcks hjerte. Flink til å finne ledige rom ved hjelp av god fart og et godt fotballhode.

Joshua King (27, Bournemouth) 7

Holder godt nivå som spiss i Premier League, og det sier mye. Rask, sterk, skaper alltid mye. Ikke ren spiss på klubblaget, men et klart valg der for Lagerbäck.

Sum Norge: 67 poeng

Publisert: 08.09.19 kl. 16:56







