GAMMEL STORHET: Stig Johansen (t.v.) viser bildene av 2003-utgaven av Glimt for Amor Layouni i trappene på Aspmyra. Det året tok nordlendingene sølv i serie og cup. Foto: Jostein Magnussen, VG

Tror Glimt-helten kan ta gammel scoringsrekord

BODØ (VG) Stig Johansen (47) ser ikke bort ifra at hans 24 år gamle scoringsrekord ryker denne sesongen om Amor Layouni (26) og Bodø/Glimt fortsetter på vinnersporet.

I 1995 scoret Johansen 19 mål for Glimt i eliteserien. Da spilte man 26 runder.

– Jeg sto over én kamp og så spilte jeg tre minutter mot Viking i første kampen. Si 19 mål på 24 kamper, sier Stig Johansen og ler.

Vi sitter i kontorene til Glimt på Aspmyra dagen etter at Vålerenga ble rundspilt. Ekspertene har begynt å tro på gull, men Amor Layouni har bare ett mål der han kommer inn på fridagen for å snakke med VG: Å prøve å prestere bedre i neste kamp. «Neste kamp» er toppoppgjøret borte mot Odd fredag kveld.

Stig Johansen snittet på 0,79 mål per kamp. Der er ikke Glimts svenske lynving, men med ni mål og fem målgivende på 19 kamper nærmer 26-åringen seg.

– Med den formen Amor viser og Glimt har, så er det godt mulig å score 10 mål på de siste 11 kampene. Og det ville vært fantastisk om det skjedde.

– Den scoringsstatistikken til Stig er veldig bra, og jeg må ha 11 mål for å slå den. Det er det jeg får sikte mot, fastslår Layouni.

– En «late bloomer»

Det var ingen storscorer Glimt hentet fra Elverum midt i 2017-sesongen. Layouni hadde scoret tre mål på 14 kamper. Statistikken i Superettan i Degerfors året før, var heller ikke noe å skryte av.

– Amor er en «late bloomer». Han har jobbet med avslutninger og fått trent på situasjoner som han ofte befinner seg i under kamp. Da må man være bevisst på det. Når du først begynner å score mye som 26-åring så har du gjort mye med tankene dine i forhold til det du har lyst til å gjøre, og laget en plan for seg selv og rollen i laget, antyder Stig Johansen.

HAR REGIEN: Håkon Evjen (t.v.) og Amor Layouni jubler etter seieren mot Strømsgodset. De to har vært involvert i 55 prosent av alle Glimt-mål i serien denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Det er litt godt å se at Amor kan vise for dem som er ung og som jeg jobber med i Glimt-akademiet, at du behøver ikke å være storstjerne når du er 19–20 år. Du kan greie deg godt og komme langt selv om du ikke lykkes som 20-åring.

Amor Layouni gir ham rett.

– Jeg er en «late bloomer», men jeg har aldri fått så mange sjanser under kamp. I min første sesong i Glimt kom sjansene, men jeg bommet. Det var nytt for meg å komme i de posisjonene. Da var det bare å ta tak i det og begynne å trene på det. Da skjønte jeg at det også kom til å bli mål av det. Jeg er ikke den spilleren nå som da jeg var i Elverum. Jeg har utviklet meg her i Glimt. De har jobbet fantastisk med meg.

– Hva har du selv gjort for å bli så god?

– Jeg har jobbet hardt på hver trening. Da er det 100 prosent, og jeg vil alltid bli bedre og utvikle meg. Når man kommer til rett trener og rett klubb så klaffer det, sier Layouni om den heldige miksen Kjetil Knutsen og Glimt.

– Er du overrasket over at du kommer til så mange sjanser som kantspiller i 4–3–3-formasjonen i Glimt?

– Nei, det er jeg ikke. Vi spiller bra fotball og jeg har så mange gode spillere rundt meg som gjør at vi som lag klarer å «åpne» motstanderne. Da blir det rom for meg.

- Typisk Glimt

På den andre siden i Glimt-angrepet har Håkon Evjen herjet. 19-åringen står med ni mål og to målgivende. Det betyr at de to vingene har vært involvert i 25 av de 45 Glimt-målene – 55 prosent.

– Det er helt utrolig, men det er litt typisk Glimt. Er du kantspiller eller spiss så er du involvert i målproduksjonen. I alle sesongene hvor Glimt gjør det bra så er det mye målpoeng spesielt for vingene. En av tidenes toppscorere i Eliteserien, Harald Martin Brattbakk, spilte mesteparten av tiden som ving i 4–3–3. Amor må være bevisst på at han kommer til mellom 0 og 6 sjanser i hver kamp. Da handler det om å være dyktig og sette sjansene. Der har han vært god i år. Repertoaret er stort både hos han og Håkon som også har levert fra den andre vingen, konstaterer Johansen.

– Og nå er det om å gjøre å beholde disse vingene en stund til?

– Vi vet aldri i fotball, men blir du god nok – og spesielt i Glimt – så viser historien at du får sjansen og blir solgt videre til en større klubb eller en bedre liga med alt som følger.

Stig Johansen ble selv den første som gikk rett fra Glimt til utlandet. Han dro til Southampton i Premier League i 1997 som 25-åring. Han var selv en «late bloomer» og spilte sin første sesong i eliteserien som 23-åring.

Slik så det ut da Glimt valset over Vålerenga på mandag:

