De Lanlay tilbake i Viking – slik vurderer Berntsen muligheten for Berisha-retur

Yann-Erik de Lanlay (27) forlater Trondheim og reiser hjem til Stavanger. Vingen har signert en fireårskontrakt med Viking.

Det bekrefter Viking selv i en pressemelding lille julaften, kort tid etter at Rosenborg meldte at partene ikke kom til enighet om ny kontrakt etter hans fire sesonger på Lerkendal.

De Lanlay vraket et kontraktsforslag fra Rosenborg i høst. Nå går han gratis til Viking og er på papiret norgesmesterens eiendom ut 2023-sesongen.

– Det sier seg selv at vi er veldig fornøyde. Vi har et sterkt ønske om en så lokal profil som mulig. Når en med den erfaringen og kvaliteten blir disponsibel for oss, er det veldig bra. Vi får en spiller som kan spille midtspiss, på begge kanter og indreløper, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG.

De Lanlays mest naturlige posisjon vil være venstre ving, som også er cupfinalehelten Zlatko Tripic’ foretrukne. Men Berntsen avviser at nysigneringen betyr at Vikings kaptein og sesongens beste spiller kan være på vei bort.

– Vi har ingen henvendelser på ham, men du vet aldri i fotball. Vi håper selvfølgelig at han blir lenge i Viking, sier Berntsen.

– Jeg har alltid ønsket å komme tilbake til Stavanger på et tidspunkt, og nå åpnet det seg en mulighet for akkuratt det. Jeg har fått være med på mye i Rosenborg de siste årene, og håper å kunne bruke litt av den erfaring til å styrke prosjektet i Jåttåvågen ytterligere. Det er noe på gang både i Viking og i byen, sier Yann-Erik de Lanlay, som rakk å bli en medaljegrossist under RBK-tiden:

Han ble hentet fra Viking av daværende RBK-trener Kåre Ingebrigtsen (med Viking-fortid) sommeren 2015 og har vært med på fire seriemesterskap og tre cupmesterskap under tiden i Trondheim. Den var også preget av skader.

– Vi har vurdert nøye. Vi mener vi har et bra medisinsk apparat og tar de hensynene som trengs. Den medisinske sjekken var omfattende og så veldig bra ut. Yanni og vår fysiske trener og medisinsk ansvarlige har samarbeidet godt tidligere, og det var vi veldig tro på at vi skal klare igjen, sier Bjarne Berntsen.

Om Brann-spissen Veton Berisha – opprinnelig fra Egersund og tidligere Viking-spiller – er nestemann til å gjøre comeback i mørkeblått, sier treneren følgende:

– Det er helt umulig å si. Alle gode, lokale spillere vil vi vurdere, men alt har med timing og økonomi å gjøre. Vi får bare forholde oss til det. Veton fikk et stort hjerte for Viking da han var her sist.

– Er det en mulighet for at det skjer?

– Ikke slik det ser ut nå, svarer Bjarne Berntsen.

