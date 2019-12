TIL NORGESMESTEREN: Yann-Erik de Lanlay gjør comeback i den mørkeblå drakten – til Viking-trener Bjarne Berntsens glede. Foto: Viking

De Lanlay tilbake i Viking

Yann-Erik de Lanlay (27) forlater Trondheim og reiser hjem til Stavanger. Vingen har signert en fireårskontrakt med Viking.

For mindre enn 10 minutter siden

Det bekrefter Viking selv i en pressemelding lille julaften, kort tid etter at Rosenborg meldte at kontrakten hans ikke blir fornyet etter hans fire sesonger på Lerkendal.

Dermed går de Lanlay gratis til Viking og er på papiret norgesmesterens eiendom ut 2023-sesongen.

– Vi har god oversikt over alle lokale spillere som spiller rundt om i Norge eller utlandet. Yann-Erik har jeg pratet med jevnlig gjennom min tidligere rolle i NFF, og har et svært godt inntrykk av Yann-Eriks motivasjon til å vende hjem til Stavanger, sier Viking-trener Bjarne Berntsen.

– Jeg har alltid ønsket å komme tilbake til Stavanger på et tidspunkt, og nå åpnet det seg en mulighet for akkuratt det. Jeg har fått være med på mye i Rosenborg de siste årene, og håper å kunne bruke litt av den erfaring til å styrke prosjektet i Jåttåvågen ytterligere. Det er noe på gang både i Viking og i byen, sier Yann-Erik de Lanlay, som rakk å bli en medaljegrossist under RBK-tiden:

Han ble hentet av Kåre Ingebrigtsen sommeren 2015 og har vært med på fire seriemesterskap og tre cupmesterskap under tiden i Trondheim.

Publisert: 23.12.19 kl. 13:17

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

