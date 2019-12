ET STYKKE UNNA: Ole Gunnar Solskjær hadde håpet at Manchester United hadde kommet lengre i gjenoppbyggingen enn de er et drøyt år etter at han kom inn som manager. Foto: Mike Egerton / PA Wire

Solskjærs innrømmelse: – Lengre bak enn jeg håpet

WATFORD (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) erkjenner at prosjektet hans i Manchester United ikke har gått like raskt som han håpet, men understreker at resultatene ikke er det viktigste denne sesongen.

Nå nettopp

Manchester United feirer jul på som nummer åtte i Premier League, den svakeste plasseringen på denne tiden av året siden 1989, og søndagens 0–2-tap mot Watford fikk igjen kritikerne til å kvesse klørne mot den norske manageren.

– Vi visste at denne sesongen kom til å inneholde noen opp- og nedturer. Denne sesongen blir brukt til å finne et lag og en tropp til neste sesong, men forhåpentligvis kan vi sette fart på prosessen ved å få bedre resultater, oppsummerer Solskjær før hjemmekampen mot Newcastle andre juledag.

– Jeg forventer at vi blir mer stabile, mer erfarne, og at vi lærer av disse tilbakeslagene, men for øyeblikket er vi litt lengre bak enn jeg håpet, innrømmer han.

– Bortsett fra resultatene som alle ser, hvilke ting er det du håpet skulle være bedre?

– Vi ønsker å være et lag som kan gå og dominere motstandere og bryte dem ned. Det har tatt Liverpool noen år å komme seg dit, og vi må fortsette å bygge, for det er dit vi vil, sier Solskjær til VG og fortsetter:

– Ja, vi er gode til å kontre, ja, vi har raske spillere, og vi må alltid beholde det, for det er i tradisjonene våre, men vi må bli bedre til å bryte ned lavtliggende lag. Vi må også bli bedre til å stenge av motstanderne slik at de ikke får kontringer når vi angriper. Det er der dette laget kan ta lærdom og vokse. Jeg er sikker på at vi kommer til å se forbedring over denne sesongen og det neste året.

Noe av det som kjennetegner lagene som er best til å bryte ned motstandere, er at de har backer som er svært gode i angrep: Liverpool har Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson, Manchester City har Kyle Walker og Benjamin Mendy, Leicester har Ricardo Pereira og Ben Chilwell.

I Manchester United har ingen målgivende pasninger kommet fra backene denne sesongen. Aaron Wan-Bissaka har forsterket laget defensivt og vært «helt fantastisk», ifølge Solskjær, men offensivt har han vært beskjeden. Hverken Luke Shaw, Ashley Young eller Brandon Williams har klart å gjøre venstreback-posisjonen til sin egen.

Solskjær sier at han ønsker at backene hans skal «angripe og forsvare».

– Det er noe de må legge til i spillet vårt. Jeg tror det er veldig viktig. Du ser Manchester City betale rundt 200 millioner pund for backer. Backer er så viktige i dagens fotball. Men jeg er veldig fornøyd med backene jeg har i troppen min, sier han.

Andre juledag klokken 18.30 er Newcastle motstander på Old Trafford. Det motsatte oppgjøret endte med 0–1-tap for Solskjærs menn i oktober.

– Jeg er sikker på at vi får se en reaksjon etter det som var en veldig, veldig skuffende dag, sier Solskjær og sikter til 0–2-tapet mot Watford på søndag.

Publisert: 24.12.19 kl. 11:19

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 18 12 3 3 41 – 14 27 39 3 Manchester City 18 12 2 4 50 – 20 30 38 4 Chelsea 18 10 2 6 33 – 25 8 32 5 Sheffield United 18 7 7 4 22 – 16 6 28 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler