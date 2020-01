Solskjærs United utklasset av City: – Mister hodet

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Manchester City 1–3) Pep Guardiola (48) tok en brutal revansj over Ole Gunnar Solskjær (46) i ligacupens semifinale.

– Det kunne vært flere scoringer til dem, selvfølgelig kunne det det. Fra det første målet mister vi hodet litt. Vi ble løpende mye imellom. Vi visste at vi måtte prøve å presse for å få scoringer, sier Solskjær til Viasport.

– Det andre målet er dårlig forsvart, og det tredje så det ut som om spillerne hadde gitt opp. Så fikk de snudd om litt oppe i hodet i pausen, og gjorde en god andre omgang, sier Solskjær.

United gikk inn i den første av to kamper mot byrivalen med håp etter 2–1-seieren på Etihad Stadium i desember, men ble på nådeløst vis feid av banen på Old Trafford tirsdag kveld. En solid andreomgang hindret en total ydmykelse.

– Vi spilte mot United, hva forventer dere, en 7–0-seier? Generelt sett var det en utrolig prestasjon på Old Trafford, sier Guardiola på pressekonferansen etter kampen.

I løpet av drøye 20 minutter i første omgang scoret City tre mål og begravde langt på vei Solskjærs drøm om finaleplass i turneringen som Guardiolas lag har vunnet to ganger på rad. United må vinne med to mål i returkampen på bortebane om tre uker for å sikre en avgjørelse på straffer.

«Ole Gunnar Solskjær, vi vil at du skal bli», runget det fra tribunen i første omgang. Problemet for nordmannen var at sangen kom fra City-fansen i bortesvingen.

De overdøvet resten av stadion, der Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney og Ryan Giggs fra VIP-plass betraktet det som lenge så ut til å bli den verste ydmykelsen i et Manchester-derby på hjemmebane siden 1–6-tapet i 2011.

FOTBALLEKSJON: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Manchester United ble ydmyket på Old Trafford i første omgang. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Bernardo Silva – i en ny rolle sentralt i banen for anledningen – åpnet ballet med en fenomenal fulltreffer med venstrefoten, rett i krysset, fullstendig utenfor rekkevidde for United-keeper David de Gea. På dette tidspunktet, 17 minutter ut i kampen, skjedde det imot spillets gang. United hadde levert en lovende start. Deretter handlet alt om gjestene.

Et kvarter etter åpningsmålet tredde Bernardo Silva, nok en gang ham, ballen gjennom til Riyad Mahrez, forbi en feilplassert og desperat skliende Victor Nilsson Lindelöf, som nettopp hadde gitt Silva ballen med en klønete heading. Mahrez rundet de Gea og trillet inn 2–0 i det åpne målet.

Seks minutter senere fikk Solskjær smake egen medisin: City, som ble kontret i senk i 1–2-tapet i desember, satte i gang en heseblesende kontring som kulminerte i et selvmål av en halsende Andreas Pereira.

SELVMÅL: David de Gea fortviler etter selvmål av Andreas Pereira (t.v.). Foto: Martin Rickett / PA Wire

Hadde det ikke vært for et par misbrukte sjanser av Raheem Sterling, kunne United-spillerne gått i garderoben med fem mål i sekken. Solskjærs nykomponerte midtforsvar, med Phil Jones inn for skadde Harry Maguire, ble revet i fillebiter av City-stjernene.

– Vi kunne ledet med fire eller fem. Men det er alltid tøft å komme til Old Trafford, og vi skulle helst ikke ha sluppet inn målet i andre omgang. Ingenting er avgjort, og vi har 90 minutter igjen, sa Bernardo Silva til Sky Sports.

Kyle Walker, som var nest sist på 1–0-scoringen, hadde følgende oppsummering til Sky Sports:

– Jeg så at det var rom, og når jeg ser det, går jeg i angrep. 1. omgang var stor. I 2. omgang forandret de system. Vi fikk det resultatet vi trengte før kampen på Etihad.

City-dominansen var så stor at Solskjær, i stedet for å gjøre et offensivt bytte i et forsøk på å innhente dem, satte inn den defensive midtbanespilleren Nemanja Matic for langt mer offensive, men underpresterende Jesse Lingard etter pause. Det bidro til å endre kampbildet etter hvilen.

United så noen hakk bedre ut, men de store sjansene uteble, og Solskjær kjente trolig på misunnelsen da han kikket langs sidelinjen og så at Guardiola sendte Sergio Agüero i oppvarming.

Selv måtte han nøye seg med å kaste inn 19 år gamle Angel Gomes i jakten på redusering. Men hvem hadde trodd? Fem minutter etter byttet var unggutten tredje sist på ballen da Marcus Rashford reduserte etter assist fra Mason Greenwood – en scoring signert Manchester Uniteds akademi.

Målet blåste liv i Old Trafford, og Rashford holdt på å bli tomålsscorer etter et langskudd som Claudio Bravo nesten fomlet i mål, men det ble med den ene redusering for hjemmelaget.

Dermed har Solskjær fått en begredelig start på 2020: 0–2-tap mot Arsenal, 0–0 mot Wolverhampton og 1–3-tap mot Manchester City. Og det er ikke mer en halvannen uke til de skal besøke den suverene serielederen Liverpool.

