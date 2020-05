GOD: Per Ciljan Skjelbred ble byttet ut før timen var spilt, men gjorde seg ikke bort før det. Her i duell med Sergio Cordova. Foto: Hannibal Hanschke / REUTERS POOL

Denne superstatistikken gleder RBK-fansen: – Vinnerskalle!

(Hertha Berlin – Augsburg 2–0) Per Ciljan Skjelbred (32) var atter en gang bunnsolid da Hertha vant. Og spesielt én statistikk bør gi Berlin-laget kalde føtter før den kommende RBK-overgangen.

– Han ser heltent ut. Han ser ut til å være i skikkelig god form, med godt blikk og god flyt, sier Espen Viken, talsmann for Rosenborgs supportergruppe Kjernen.

Skjelbred spilte en snau time mot Augsburg, og han leverte nok en prikkfri kamp på defensiv midtbaneplass i blått og hvitt.

På den analytiske børsen til Sofascore fikk han en karakter på 7.5 av 10. Kun to spillere (Peter Pekarík, 8.0 og Jordan Torunarigha, 7.6) fikk en bedre karakter.

Det fører seg inn i en rekke med gode kamper, så det spørs nok kanskje om Hertha-sjef Bruno Labbadia skulle ønske han kunne beholdt 32-åringen litt til.

For tallenes tale er klokkeklar:

Per Ciljan Skjelbred har startet 19 ligakamper denne sesongen, og blitt byttet inn i to. Resultatet har blitt ti seire, fem tap og seks uavgjort.

Av de åtte kampene trønderen ikke har vært på banen har Hertha Berlin tapt seks og spilt to uavgjort.

Med andre ord: Hertha Berlin har ikke vunnet i ligaen uten at «Litj-Per» har vært på gresset denne sesongen.

– Det betyr at han har vært viktig for Hertha, og at det ikke er feil at han kommer hjem. Det viser at han er en vinnerskalle! Å få hjem en Per Ciljan i Bundesliga-form nå, det er helt sykt, sier Espen Viken.

– Så satser vi på at han får en lignende statistikk på Lerkendal etter hvert, fortsetter han.

VINNERSKALLE: Per Ciljan Skjelbred, her i duell med Union Berlins Marcus Ingvartsen sist uke, har gått glipp av åtte Hertha-kamper denne sesongen. Berlin-laget har ikke vunnet noen av dem. Foto: POOL / X80003

Den 32 år gamle trønderen ble som kjent klar for Rosenborg i vinter, og skulle i utgangspunktet være spilleklar for RBK 1. august. Tidligere denne uken meldte klubben at «Litj-Per» kan bli å se i Rosenborg-drakt allerede i juni.

Det kan også være noe av grunnen til at nordmannen ble byttet ut relativt tidlig mot Augsburg lørdag, for å spare veteranen for et tungt kampprogram frem mot klubbytte.

– Vi gleder oss rått til å få hjem en av våre egne, sier Kjernen-lederen.

– Altså, han kommer ikke til å være noen Zlatan Ibrahimovic som gjør alt på egen hånd, men han kommer til å komme med mye guts og vilje, og vil prege RBK. Han er en kjempekar, og det blir spennende å se.

Hertha Berlin spiller sin siste kamp for sesongen 27. juni, mens Skjelbreds kontrakt utløper 30. juni – dagen det nye norske overgangsvinduet stenger. Deretter er det fritt frem for Rosenborg-retur for trønderen som debuterte i svart og hvitt som 16-åring.

– Jeg kjører straks jeg får beskjed om at jeg får dra. Om det er samme natten, eller om det er morgenen etter ... Jeg lemper soveposen i bilen og kjører, sier Skjelbred selv til Adressa.

– Jeg skal ærlig innrømme at vi manglet «gutsen» til å ta ut det som bor i laget i fjor. Det klarer nok ikke Per Ciljan gjøre noe med alene, men han vil være en viktig faktor. Det er klart vi har høye forventninger til han, sier Viken.

Det gikk bedre for Jarstein i Hertha-buret i denne kampen – slik gikk det mot Leipzig sist:

Mot Augsburg lørdag sørget Javairo Dilrosun og Krystof Piatek for at Hertha Berlin tok tre nye poeng, og klatret opp på 9. plass på Bundesliga-tabellen.

Rune Jarstein måtte ta imot en skikkelig trøkk tidlig i kampen, da han fikk kneet til Augsburg-spiss Sergio Cordova i brystet, men landslagskeeperen klarte å fullføre kampen – og holdt nullen.

Jarstein, Skjelbred og Hertha Berlin har nå igjen fem kamper før de kan ta sommerferie – eller for Skjelbreds del: Ta fatt på turen nordover til Trondheim.

PS! Håvard Nordtveit var også i aksjon i Bundesliga lørdag ettermiddag, og spilte hele kampen på stopperplass da Hoffenheim slo Mainz 1–0 på bortebane. Av de andre kampene som ble spilt lørdag så vant Werder Bremen 1–0 over Schalke 04, mens Eintracht Frakfurt slo Wolfsburg 2–1.

Publisert: 30.05.20 kl. 17:29 Oppdatert: 30.05.20 kl. 18:12

