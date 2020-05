SPILLER IGJEN: I dansk fotball er treningskampene i gang. Fredag spilte norske Sander Svensen (til høyre) og Odense 2–2 mot Ståle Solbakkens FC København i Parken. Victor Nelsson fører ballen. Foto: Lars Rønbøg / FrontzoneSport

692 coronatestet i dansk fotball – alle negative: – Styrker oss i troen

Mens Norges Fotballforbund jobber med en foreløpig evaluering av restarten i Eliteserien, kom oppløftende testresultater fra dansk toppfotball. Det kan være et argument for større frihet for norske spillere på sikt.

I Danmark er 692 personer fra 12 av de 14 Superligaklubbene, syv av 12 klubber fra 1. divisjon og 30 av dommerne blitt testet denne uken i forbindelse med treningskamper. Resultatene: Null positive prøver, ifølge tall fra Claus Thomsen i Divisjonsforeningen – interesseorganisasjonen til de danske toppklubbene, tilsvarende Norsk Toppfotball her til lands.

– Det som gleder oss mest, er at våre protokoller fungerer, sier Thomsen til VG.

Tidligere har dansk fotball hatt ett smittetilfelle av covid-19 hos en spiller i 1. divisjonsklubben Vejle.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund er kjent med de siste tallene fra Danmark, der de første toppklubbene gikk i gang med fullkontakttrening fra 8. mai. Tre dager senere startet åtte av de 16 lagene i Eliteserien med det samme.

– Danmark er et land vi ser til, det er sammenlignbart både i pandemien, geografisk og med fotballen. Vi er relevante for hverandre, og dette er noe vi kan bruke i våre vurderinger, sier Klaveness, som til uken skal levere en rapport til helsemyndighetene om tilstanden i norsk fotball etter to uker med ordinære treningsøkter i Eliteserien.

les også Solbakken før dansk fotballstart: Frykter for spillernes mentale helse

Klaveness påpeker at smittevernsreglene til danske spillere skiller seg fra norske ved at i Danmark lever spillerne ikke i selvpålagt karantene mellom trening og kamper.

– Det er to ulike protokoller. Utenfor banen mellom trening og kamp er vår mye strengere, mens for hva som skjer på feltet er danskene mer spesifikke og detaljert. Det er relevant å vite at Danmark har kunnet sette i gang toppfotball uten å leve i karantene og uten at noen er smittet. Det styrker oss i troen på at vi om ikke for lenge kan slipe vekk det strengeste og mest inngripende i friheten til spillerne i Norge mellom trening og kamp, sier Klaveness.

Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen er en av dem som har reagert på smittevernsprotokollen til Norges Fotballforbund. Om den mykes opp på sikt, skal den fortsatt være relativt streng.

– Vi skal videreføre regimet for gode smittevernsholdninger mellom trening og kamper. Fotballen har fått lov til å gå først som en pilot for norsk idrett, og den som får gå først, skal ta rollen som smittevernsambassadører. Vi skal holde en høy fane på rutiner, men forhåpentligvis kunne lempe på de strengeste karantenereglene nå som smitterisikoen er så lav, melder NFFs elitefotballdirektør.

Til uken gjenopptar også klubbene i Obosligaen og Toppserien fotballtrening med fullkontakt. Klaveness opplyste til VG tidligere fredag at over helgen kommer det en avklaring rundt treningskamper for norske klubber. Også her er Danmark altså i gang.

Publisert: 24.05.20 kl. 08:26 Oppdatert: 24.05.20 kl. 08:37

