NFF sendte bekymringsbrev til Oslo-bydeler etter tilskuervold

Norges Fotballforbund (NFF) ba bydelene om råd etter konflikter rundt fotballkamper i Oslo.

Det kommer frem i en e-post sendt fra en ansatt i NFF til bydelsadministrasjonene i Grorud og Gamle Oslo som VG har fått innsyn i.

«Det har allerede vært en håndfull kamper i årets sesong som har vært preget av uroligheter med både spillere og tilskuere involvert. Det er innmari kjedelig dersom noen må trekke lag fra serien fordi de ikke føler seg «trygge»», står det i brevet.

Brevet ble sendt 3. mai, mer enn tre måneder før VG kunne melde om at Oslo er fotballkretsen i landet med desidert flest alvorlige volds- og trusselhendelser siden 2010:

NFF: – Var litt engstelige på vårparten

– Vi var litt engstelige på vårparten der etter at vi hadde hatt noen voldsepisoder i forbindelse med fotballkamper. Flere av hendelsene var det tilskuere heller enn spillere som sto for, forteller Henrik Lunde til VG.

Han er seksjonsleder i avdelingen Klubb og aktivitet i Norsk Fotballforbund (NFF), som sendte brevet til bydelsadministrasjonen. Han kan ikke si konkret hvor mange hendelser det var snakk om før brevet ble sendt, og svarer heller ikke på om det gjelder bestemte klubber.

Lunde forklarer videre at NFF ikke har noe formelt ansvar for tilskuere på fotballkamper, og at det er grunnen til at de tok kontakt med bydelsadministrasjonene.

– Politiet kan jo ikke stille opp med biler på alle mulige kamper der det er en ørliten sjanse for at det kan skje noe med tilskuerne. Men bydelene har for eksempel ungdomsarbeidere og lignende som kjenner tilskuerne det gjelder fra før, og de kan dermed bidra på en annen måte.

Positiv til NFFs initiativ

I bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo ser man positivt på at Fotballforbundet søker råd fra dem.

– Vi er flere som jobber for det samme, og da er det veldig bra at vi kan samarbeide, sier Geir Aarrestad Eriksen, enhetsleder i avdeling barne- og ungdomstiltak i bydelen, til VG.

Han forteller at han bare er kjent med en konkret hendelse i bydel Gamle Oslo denne sesongen, og at den skjedde i forkant av at NFF sendte dette brevet. Siden den gang har det også skjedd en knivstikking under et fotballarrangement på Tøyen, men dette var ikke organisert av Fotballforbundet og Eriksen forteller at de involverte kom fra andre bydeler enn Gamle Oslo. Utover det kjenner han ikke til andre hendelser.

Også Lunde i forbundet mener at ting har blitt bedre utover sesongen.

– NRK belyste nylig en svært alvorlig sak om en dommer som ble angrepet under en kamp i bydel Grorud, men bortsett fra denne hendelsen opplever vi jevnt over at det er færre hendelser enn tidligere i vår, sier NFF-mannen.

Likevel er det ingen grunn til å lene seg fornøyd tilbake, mener Eriksen i bydel Gamle Oslo.

– Man kan ikke bare jobbe med denne problematikken etter konkrete hendelser, da er det bare snakk om brannslukking. Dette er holdningsarbeid klubbene må jobbe med over tid, og vi har en jevn dialog med dem om det, sier han.

