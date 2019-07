MORAL: Selv om det ble stortap, lar ikke de unge spillerne på herrelaget til Valdres det ødelegge bussturen hjem. Foto: Privat

Lang busstur hjem etter å ha tapt 19–0

(Lysekloster-Valdres 19–0) Valdres kjørte de fem timene til bortekamp mot Lysekloster uten en eneste innbytter. I bagasjen tilbake fikk de med seg 19 mål imot.

19–0-tapet er det største i de fire øverste norske divisjonene siden 2011, da Lyngen/Karnes slo Nordkjosbotn 22–1, skriver eksperten Jørgen Tjærnås på Twitter.

Det er bunnpunktet i en svært tung sesong for Valdres: De ligger på sisteplass etter 13 spilte kamper, tre poeng og har 9–93 i målforskjell. Etter fjorårssesongen, der klubben fra Fagernes endte midt på tabellen, mistet de nesten hele laget, blant annet på grunn av mye reising. Resultatene denne sesongen har båret preg av det.

Materialforvalter Johnny Fjeld, som var med laget til Lysekloster mens hovedtreneren var hjemme med et nyfødt barn, henger likevel altfor mye med hodet når han prater med VG på telefon på bussen over fjellet.

– Dette er unge gutter, og det ble ekstra vanskelig da vi mistet en mann med strekk etter 17 minutter. Likevel er det ofte i motgang man lærer. Hvis vi rykker ned til 4. divisjon, så kommer de til å ha lært mye av denne sesongen.

Valdres har havnet i en vestlandsavdeling i tredjedivisjon, som betyr at de aller fleste bortekampene er på motsatt side av Filefjell. Til denne bortekampen reiste de halv ni lørdag morgen, og forventer å være hjemme rundt klokken ett natt til søndag.

– Når resultatene er som de er, hvordan holder man motivasjonen oppe for å reise så langt da?

– Vi har respekt for lagene vi møter, og da stiller man opp til kamp. Innstillingen vår er at vi skal fullføre denne sesongen, sier materialforvalter Fjeld.

Han roser moralen til spillerne som er med Valdres på de lange borteturene. Særlig synes han er fint at de såpass unge spillere ofrer mye for klubben etter at de mistet så mange spillere i fjor.

Bussturen hjem er heller ikke så ille som resultatet kanskje skulle tilsi, forteller Fjeld.

– Det er så som så helt i starten etter et sånt tap, men det tar seg opp. Innen vi er hjemme er det latter og god stemning, forteller Fjeld.

