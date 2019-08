HAUGESUND STADION: PSV Eindhoven trente onsdag på Haugesund stadion. Trener Mark van Bommel uttalte at han hadde stor respekt for Haugesund. Foto: Morten Asbjørnsen/VG

Van Bommel om FK Haugesund: – Vi har stor respekt

HAUGESUND (VG) PSV-trener Mark van Bommel sier at det viktigste mot FKH er å gå videre, og ikke nødvendigvis vinne i Haugesund.

FK Haugesund har imponert stort i årets Europa League, og skal torsdag ta i mot den nederlandske storklubben PSV Eindhoven på Haugesund stadion. Det er den første av to kamper i Europa Leagues tredje kvalifiseringsrunde.

Onsdag kveld trente PSV på Haugesund stadion. PSV-treneren, som tidligere har spilt for blant andre Bayern Munchen og Barcelona, forteller om et fysisk FK Haugesund.

– Vet du hvor høy høyrebacken deres er? 187 centimeter, forteller Mark van Bommel og tenker da på FKHs Mikkel Desler.

– Man må forberede hver eneste kamp for å prestere bra. Uavhengig om det er i ligaen eller Europa, sier van Bommel.

Den nederlandske treneren trekker særlig frem fysikken som en styrke, men når VG spør hvilke svakheter han ser i FKH ønsker han ikke å gå inn i detalj.

– Nei. Men vi har også svakheter. Hadde vi ikke hatt det hadde vi aldri tapt, smiler han til VG.

– Der er så opptatt av høyden?

En som kom for sent til pressekonferansen FKH hadde, var hovedtrener Jostein Grindhaug. Da han omsider var på plass fikk han spørsmål om hva han tenkte at van Bommel visste at Desler var en høy back.

Der svarte han følgende:

Grindhaug mener denne kampen er ekstremt viktig for FK Haugesunds historie og ikke minst for «haugesundsfotballen».

– Vi har spilt fotball her i byen i over hundre år. Aldri før har det skjedd at et lag har nådd tredje kvalifiseringsrunde i Europa League. Det er vi som klubb stolt over, og både jeg og spillerne gleder oss enormt til denne utfordringen, sier Grindhaug.

Han er usikker på hva de kan forvente av PSV. Han er mest spent på om de blir løpt i senk etter 25 minutter eller holder kampen ut. Han trekker også frem at han mente det var ufortjent at PSV røk ut for Basel i Champions League-kvalifiseringen.

Kampen starter klokken 19.00 torsdag.

Publisert: 07.08.19 kl. 21:08