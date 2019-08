TILBAKE TIL USA: Ola Kamara er på vei tilbake til USA for å signere med D.C. United. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

VG erfarer: Kamara på vei til USA – blir lagkamerat med Wayne Rooney

Ola Kamara (29) returnerer til USA etter et halvt år i kinesiske Shenzhen. Nå blir han lagkamerat med Wayne Rooney i D.C. United.

Etter det VG kjenner til er Ola Kamara lørdag på vei til Washington D.C. for å skrive under kontrakt med MLS-klubben D.C. United.

Overgangssummen er på 2,5 millioner dollar, i overkant av 22 millioner kroner. I tillegg må hovedstadsklubben betale 250,000 dollar for å sikre seg MLS-rettighetene til spilleren.

Både Washington Post og ESPN omtalte den mulige overgangen tidligere denne uken.

Nest dyreste i klubbhistorien

Overgangssummen gjør at Kamara blir det nest dyreste kjøpet i D.C. Uniteds historie, skriver Washington Post. Paul Arriola er den dyreste. Han ble hentet for 3 mill. dollar for to år siden.

Og klubben vet hva de betaler for. 29-åringen har nemlig hamret inn mål for både Columbus Crew og Los Angeles Galaxy i MLS tidligere, men har tilbragt det siste halvåret i kinesiske Shenzhen.

Der ble det bare seks kamper, og ingen nettkjenninger. Det endte til slutt med at han tidligere i sommer ble satt ned på reservelaget, og det var tydelig at en overgang nærmet seg.

Nordmannen fikk derimot en målgivende pasning i debuten:

Ny profilert spissmakker

Nå er det altså bare et tidsspørsmål før den norske landslagsspissen drar på seg D.C. United-drakten, og blir lagkamerat med Wayne Rooney.

Det er heller ikke første gang Kamara får en profilert spissmakker. I LA Galaxy spilte han sammen med Zlatan Ibrahimovic. Det spekuleres dog i om Rooney vil flyttes ned på midtbanen for å gi plass til Kamara på topp i Washington.

D.C. United ligger i skrivende stund på 3. plass i Eastern-avdelingen. De syv beste går til sluttspillet i høst.

Den amerikanske hovedstadsklubben møter Philadelphia Union 5. august, og det er mulig at nordmannen rekker den kampen. Mer sannsynlig er det dog at han blir spilleklar til kampen 12. august. Da er det Kamaras tidligere klubb LA Galaxy som venter.

Det amerikanske overgangsvinduet stenger 7. august.

VG har vært i kontakt med Kamara, som ikke vil kommentere saken.

Publisert: 03.08.19 kl. 13:11