Griezmann om Neymar-overgangen: – Vanskelig

En allerede fryktinngytende angrepsrekke kan bli ytterligere forsterket, men Antoine Griezmann tar ingenting for gitt når det gjelder Neymar.

– Vi er nødt til å få det i orden først, fordi det er en vanskelig overgang, sier Griezmann til Sky Sports.

Ethvert forsvar vil nok skjelve litt i shortsen av tanken på å møte Lionel Messi, Luis Suárez og Antoine Griezmann.

Likevel kan det bli enda mer topptungt hos Barcelona: Neymar ønsker seg angivelig tilbake til katalanerne.

– Han er en veldig god spiller. Han har hatt et par skader, men er på et utrolig nivå, sier Griezmann.

I forrige uke meldte Sky Sports at Barcelona skulle ha tilbudt 900 millioner kroner pluss to spillere i retur for brasilianeren.

Dette tilbakeviste imidlertid PSGs sportsdirektør overfor samme TV-kanal.

– Det er ingenting nytt, absolutt ingenting. Vi har ikke fått noen konkrete bud på Neymar. Han har kontrakt med oss og er vår spiller, sa Leonardo.

I VGs nye podkast «VG Live» blir Neymar-overgangen diskutert:

Selv sier Griezmann at han har planer om å plukke opp hansken i sin nye klubb.

– Jeg håper jeg vil ha en viktig rolle. Jeg ønsker å være en viktig spiller for laget og hjelpe på hvilken måte som helst, sier franskmannen.

Griezmann har tidligere vært i ordkrig med sin nye lagkamerat, Luis Suárez, men nå virker det som om stridsøksen er begravet.

– Messi har ikke ringt med ennå, men Suárez gjorde det. Han gratulerte meg og ønsket meg velkommen, sier Griezmann ifølge Goal.

