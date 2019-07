ROLIG SOMMER: Lars Arne Nilsen og Håkon Opdal kunne juble for tre poeng mot Stabæk. Det blir ikke mange spillere inn i sommer, sier Nilsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Brann-treneren om overgangsvindu: – Jeg trenger ingen

BERGEN (VG) (Brann - Stabæk 2–1) Brann-trener Lars Arne Nilsen mener at verktøykassen ikke trenger påfyll når overgangsvinduet åpner 1. august. Han har alle spillerne han trenger.

Fredrik Tombra

Nå nettopp

Brann-treneren var i det spøkefulle humøret da han snakket med pressen etter Stabæk-kampen.

– Overgangsvinduet starter om et par uker – er det noe dere trenger for å bite dere fast i toppen?

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Jeg trenger å få disse gutta til å fungere. Her er mer enn nok gode fotballspillere. Jeg trenger ingen, sier Lars Arne Nilsen, før tidligere TV 2-journalist Davy Wathne lattermildt skyter inn:

– En ny trener og elleve nye mann.

les også Keepertabbe reddet Molde mot bunnlaget Sarpsborg

Det fikk Brann-treneren til å trekke på smilebåndet.

– Det er så masse gode fotballspillere, så hvis du ikke får dette her til må du skifte trener, sier Brann-treneren til VG, før han kommer med et vennskapelig stikk til lokalpressen som sto plassert et par meter unna:

– Det mener i hvert fall de.

Han sa det med et smil om munnen, vel vitende om at det er har murret litt rundt Branns prestasjoner den siste tiden. Den siste måneden har vært preget av to cup-exiter. Først mot Ranheim i NM, deretter mot irske Shamrock Rovers i Europa League.

FERIEKLAR: Veton Berisha er glad for et par fridager etter å ha senket Stabæk. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Vil bite seg fast

På tross av litt lugging og mange utskiftninger i lagoppstillingen, spesielt sentralt på midtbanen, kjemper Brann i toppen av Eliteserien. Seieren gjorde at rødtrøyene klatret forbi Rosenborg og Vålerenga til en 4. plass på tabellen, riktignok med flere kamper spilt.

– Vi har masse å gå på, vi har bare ikke fått flyten. Dette laget har et kjempepotensial, det kan plutselig løsne, sier Nilsen, før han kommer med en advarsel til lagene under Brann på tabellen:

– Det er ikke alltid negativt å jobbe litt i motgang. Når man kommer seg ut av det vil man ikke ned igjen.

Positiv til ferie

Trepoengeren mot Stabæk er den første siden Brann vant hjemme mot Lillestrøm 23. juni. Nå venter en to uker lang pause før to tøffe bortekamper venter.

– Jeg syns det er bra. Vi trenger å jobbe med relasjoner og mot etablert. Vi skal møte Ranheim og Mjøndalen nå. Nå har vi en sjanse å trene i en uke. Jeg er veldig glad for en liten pause, hevder Nilsen.

Han får støtte av søndagens matchvinner Veton Berisha, som melder seg ferieklar:

– For å være helt ærlig, syns jeg ikke at det er kjipt (med to ukers pause). Jeg trenger et par fridager og gleder meg til å slappe av litt.

les også Utvist Stabæk-trener misfornøyd med dommer i Brann-tap

Tok midtbanegrep

Sterkt medvirkende til Stabæk-seieren var endringene som ble gjort på Branns midtbane, der Amer Ordagic spilte i den dype rollen og Ruben Yttergård Jenssen som indreløper.

– Sånn som jeg forsto det var tanken at jeg skulle få bruke mer av de offensive kvalitetene, sier Tromsøværingen.

Han svarte med å sette 1–0 målet som ga Brann den nødvendige selvtilliten til å jakte enda et mål.

Noen minutter senere var nettopp Ordagic involvert i 2–0-målet, da han på frekt vis flikket ballen videre til Berisha som på ekte «goalgetter»-vis satt ballen mellom stengene.

Bosnieren som lenge slet med å spille seg inn i varmen har brått blitt en av klubbens viktigste spillere, og da Lars Arne Nilsen skulle omtale innsatsen brukte han kun ett, engelsk, ord:

– «Outstanding».

Publisert: 22.07.19 kl. 05:00

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 16 10 3 3 37 – 16 21 33 2 Bodø/Glimt 14 9 2 3 33 – 23 10 29 3 Odd 15 9 2 4 22 – 17 5 29 4 Brann 16 7 5 4 19 – 16 3 26 5 Vålerenga 14 7 3 4 28 – 18 10 24 6 Rosenborg 15 7 3 5 20 – 18 2 24 7 Kristiansund 14 6 3 5 17 – 15 2 21 8 FK Haugesund 15 5 5 5 24 – 18 6 20 9 Viking 14 5 4 5 20 – 23 -3 19 10 Lillestrøm 15 5 3 7 18 – 24 -6 18 11 Mjøndalen 15 3 7 5 20 – 24 -4 16 12 Tromsø 15 5 1 9 15 – 28 -13 16 13 Stabæk 15 4 3 8 14 – 21 -7 15 14 Ranheim 15 4 3 8 17 – 26 -9 15 15 Sarpsborg 08 15 2 7 6 16 – 21 -5 13 16 Strømsgodset 15 2 4 9 15 – 27 -12 10 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live »