UKJENTE NAVN: James Norris (t.v.)og Tony Gallagher takker publikum etter kampen mot Aston Villa. Nå kan de få en ny sjanse mot Shrewsbury. Foto: Nick Potts / PA Wire

Liverpools ukjente 11: – Dere vet ikke hvem de er uansett

Da Jürgen Klopp-vikar Neil Critchley mandag snakket om Liverpools mulige startoppstilling, sa han at «jeg kunne nevne navn, men flesteparten av dere vil trolig ikke vite hvem de er uansett».

Ole Kristian Strøm

Geir Juva

Nå nettopp

Hele førstelagstroppen er på vinterferie. Det samme er Jürgen Klopp. Avgjørelsen er kontroversiell og debatteres heftig.

Critchley er U23-trener, men mener at det blir helt feil å si at Liverpool stiller med et U23-lag i omkampen i cupen mot Shrewsbury tirsdag.

– Vi kommer til å bli et U19-lag, eller i beste fall et U20-lag. Det er alltid folk som snakker om at unge spillere ikke får sjansen, men de får det tirsdag og har allerede fått en denne sesongen.

Neil Critchley har nemlig ledet Liverpool i en annen kamp denne sesongen. Det var da de tapte 5–0 for Aston Villa i kvartfinalen i ligacupen. A-troppen var den gang opptatt med klubb-VM i Qatar.

Men nå er det første gang han skal lede Liverpool hjemme på Anfield.

– Jeg trodde aldri jeg skulle lede Liverpool i kamp, og i hvert fall ikke i to kamper. Jeg ser fram til det som forhåpentligvis blir en spesiell kveld, sa Critchley på pressekonferansen mandag ifølge Liverool Echo.

– Forhåpentligvis klarer vi oss bedre enn vi gjorde mot Aston Villa.

Klopp-vikaren roser sjefen:

– Han gir meg, støtteapparatet og spillerne utrolig støtte. Jeg kan snakke med ham når jeg vil. Selv om han ikke er her, så føles hans tilstedeværelse av spillerne og meg selv, sa Critchley om Klopp.

Neil Critchley ser ikke bort fra at det kan bli fullt hus på Anfield, og det meldes om mange Shrewsbury-supportere. For dem er dette selvfølgelig sesongens høydepunkt.

– Shrewsbury fortjente å få omkampen. De skapte masse problemer.

Liverpools vikartrener mener at de unge spillerne lærte mye av ydmykelsen mot Aston Villa.

– Du kan ikke kjøpe den erfaringen vi fikk der. Det er trolig verdt millioner av mine treninger. Men gjorde det ikke bra nok inne i begge straffefeltene. Målet er å gjøre det mye bedre mot Shrewsbury.

Critchley er ikke enig med dem som mener dette Liverpool-laget er nederlagsdømte.

– Muligens er det mer press på Shrewsbury i denne kampen. Det kan være til vår fordel.

Jürgen Klopps avgjørelse om å la A-troppen ha ferie mens Liverpool skal spille omkamp i FA-cupen, er altså omstridt. En uformell nettavstemning hos Sky Sports mandag samlet nesten 150 000 stemmer - og det var en liten majoritet som mente det var feil av Klopp å gjøre dette.

* Shrewsbury sikret seg omkamp etter to sene scoringer i det første oppgjøret på eget gress, og ettersom førstelaget har «vinterferie», så blir det U23-trener Neil Critchley som får ansvaret for en tropp som nesten utelukkende inneholder yngre spillere.

* Shrewsbury sliter på nedre halvdel av League One (nivå tre), og har tapt to ligakamper etter det første Liverpool-møtet. Men her møter de altså et lag med en ventet snittalder på godt under 20 år.

* Pedro Chirivella er ventet å bli kaptein foran et fullsatt Anfield, og 16 år gamle Harvey Elliott og Everton-dødaren fra 3. runde, Curtis Jones, kan få vist seg frem igjen. Likevel er det fristende å satse på at bortelaget tar vare på muligheten, og i det minste sikrer seg ekstraomganger her.

Publisert: 04.02.20 kl. 08:09

