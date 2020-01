Fagermo ny VIF-trener: – Jeg var sikkert femtevalget

VALLE (VG) På en pressekonferanse på Intility Arena i ettermiddag ble Dag-Eilev Fagermo (53) presentert som ny trener for Vålerenga. Klanen har sansen for valget.

Odd bekreftet på egen hjemmeside at Fagermo forlater klubben. Det rakk de å gjøre før pressekonferansen kom i gang i Oslo.

– Vi har fått vårt førstevalg. Han har vært på toppen av vår liste hele veien. Nå har vi fått ham, og det er vi veldig fornøyd med, sier styreleder Thomas Bårdseng.

– Jeg må begynne med å takke for tilliten. Jeg må takke de fire foran meg som sa nei, jeg var sikkert femtevalget. Hvorfor tar jeg jobben? Jeg satt og tenkte på det litt «skal jeg hoppe etter Wirkola?», men det er en stund siden det har vært en Wirkola her, spøkte Fagermo.

Han satte navnet sitt på en treårskontrakt nå i ettermiddag.

– Kontrakten er alt for kort og alt for dårlig betalt, men det går an å gjøre noe med den med gode resultater, sa Fagermo før han slo fast at han trengte en ny utfordring.

– Det er interessant å få den utfordringen når du har holdt på så lenge som meg, slo han fast om hvorfor han velger Oslo og Vålerenga.

– Dette er en av de mest spennende trenerjobbene i Skandinavia. Jeg har ikke stilt noe krav til ditt eller datt. Vålerenga skal trene best og de har flere ressurser enn jeg er vant til. Vi skal være konkurransedyktig i Skandinavia på hvordan vi trener og hvordan vi skal jobbe, sier 53-åringen.

– Beste kandidat

VG skrev tidligere i dag at Vålerenga-ledelsen bestemte seg for å gå for Fagermo som ny hovedtrener på et møte torsdag kveld. 53-åringen har trent Odd siden 2008.

– Av alle realistiske alternativer er han den beste kandidaten. Hvis du ser på summen av tingene Klanen ønsket av en ny trener, er han et slags overmenneske, spissformulerer Erling Rostvåg, talsperson for supportergruppen Klanen.

Rostvåg tror Fagermo kan bidra til å skape temperatur rundt klubben igjen, og melder om stor entusiasme for signeringen i Klanen.

– Det viktigste er at han er i stand til å få mye ut av lite, han har gjort godt arbeid med unge spillere og han er en fyr som sier det han mener. Det er viktig i en klubb som Vålerenga, ser mange skal mene mye, tror Rostvåg.

– Hvilke fallgruver ser du?

– Hvis dette blir et nytt sten-på-sten-prosjekt, kan dårlige resultater tidlig gjøre at det blir en del press rundt klubben, siden tålmodigheten er blitt litt tynnslitt. I tillegg er det mange i Klanen som ikke er så fornøyde med hvordan han fremstår i media. Det kan gå litt begge veier, mener Rostvåg.

Ifølge Odd har Fagermo ledet klubben i 439 offisielle kamper. Dette har gitt 223 seirer, 91 uavgjorte og 125 tap. 53-åringen hadde ett år igjen av sin avtale med Odd. Dermed må kan kjøpes ut av kontrakten.

PS! Fagermo reiser rett til Portugal hvor han skal lede Vålerenga i en treningskamp mot svenske Häcken allerede søndag.

Dette er Dag-Eilev Fagermo

Født: 28. januar 1967

Trener for Odd siden 2008

Tidligere klubber som trener: Skarphedin, Pors Grenland, Notodden FK og Strømsgodset

Aktuell: Tar over som trener for Vålerenga

ETTERFØLGEREN: Dag-Eilev Fagermo (t.h.) tar over treneransvaret i Vålerenga etter Ronny Deila (t.v.). Dette bildet er etter en seriekamp i 2017. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

