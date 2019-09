LEKESTUE: Caroline Graham Hansen fikk vist hvor god hun er til å drible ved flere anledninger mot Juventus. Foto: Pier Marco Tacca / Getty Images Europe

Graham Hansen sentral da Barcelona slo Juventus

(Juventus - Barcelona 0–2) Caroline Graham Hansen var den farligste spilleren og skapte det første målet da hennes Barcelona startet Champions League med en sterk borteseier mot Juventus.

Det var i det 38. minutt at Graham Hansen ble spilt fri på høyrekanten og tok seg forbi Juventus-back Arianna Caruso på vei inn i sekstenmeteren. Skuddet hun fyrte av kunne fort ha gått inn, hadde det ikke vært for at et Juventus-bein med nød og neppe fikk stoppet det. Men ballen ble liggende foran mål, og Barcelona-spiss Alexias Putellas fikk kranglet ballen inn.

Med denne «hockey-assisten» fortsetter Graham Hansen den gode starten etter overgangen til den katalanske storklubben.

Forspillet til den første scoringen var bare et av mange gode bidrag fra den norske kantspilleren i kampen. I første omgang sto hun bak det meste Barcelona skapte, og utover kampen holdt hun ved flere anledninger lekestue på høyrekanten – Caruso på italienernes venstreback var sannsynligvis både svimmel og glad da dommeren blåste i fløyten for siste gang.

Bare manglende kvalitet i avslutninger fra både nordmannen selv og lagvenninnene hennes hindret at hun endte opp med flere målpoeng.

Mot slutten av kampen ble katalanerne redusert til ti da midstopper Maria Pilar Léon ble utvist etter å ha felt en Juventus-spiller som bakerste kvinne, men Barcelona red av de siste fem minuttene og tar med seg et veldig godt utgangspunkt tilbake til Spania før returoppgjøret om to uker.

Hansen og Barcelona fulgte dermed eksempelet til Ada Hegerberg og Lyon, som tidligere onsdag også startet sesongens Champions League storspill i en borteseier.

