Arsenal kan være ille ute

Ifølge Real Madrid-lånet Dani Ceballos er Alexandre Lacazette Arsenals beste spiller. Nå må London-klubben klare seg uten ham resten av september måned. Minst.

Søndag er det ligakamp mot Watford, og manager Unai Emery er klar på at det blir uten Lacazette. Arsenal bekrefter at stjernespilleren sliter med en vond ankel som vil koste ham flere uker ute. Han vil ikke være tilbake før vi skriver oktober.

– For meg er Lacazette den beste spilleren. Han forstår spillet perfekt, og, hvis han er 100 prosent, så kommer han til å gi oss så mye, sier den ferske Arsenal-spilleren Dani Ceballos i et intervju med The Guardian.

For Arsenal passer Lacazette-skaden veldig dårlig. Med liga og Europa og ligacup venter det nå syv kamper på tre uker.

Det betyr at Pierre-Emerick Aubameyang nå er Arsenals eneste etablerte midtspiss tilgjengelig. The Guardian mener å vite at 18-åringene Gabriel Martinelli og Tyreece John-Jules dermed kan komme til å få sjansen i løpet av disse ukene.

Alexandre Lacazette har åtte målgivende for Arsenal siden starten på forrige sesong. I 2017/18 scoret han 14 ganger, i 2018/19 13 og denne sesongen har han allerede rukket to scoringer for Arsenal.

– Lacazettes skade øker presset på Nicolas Pépé, skriver football.london’s Arsenal-journalist James Benge.

Emery bekreftet på sin pressekonferanse lørdag at kantspilleren fra Elfenbenskysten er skadefri og klar for Watford-kampen. Ifølge manageren har Pépé hatt et «mindre problem». Emery understreker likevel at nysigneringen fra Lille (kostet rundt 750 mill kroner) trenger tid.

– Vi må være tålmodige med ham og hjelpe ham til å finne seg til rette, å bli kjent med oss, å bli kjent med motstanderne, sa Arsenal-manageren om den franskfødte ivorianeren på 24 år.

* Quique Sánchez Flores er tilbake som Watford-trener etter at Javi Gracia fikk såkalt reisepass under landslagsoppholdet. Señor Flores kjenner jo godt selve klubben. Men bare seks spillere er igjen siden etter at han forlot klubben i 2016.

* Tabellfasiten forteller om 0-1-3 på fire åpningskamper. Og 2-8 i mål. Det følger en slapp vårsesong der laget tapte seks av ni siste ligakamper - i tillegg til å bli blåst av banen av Man.City i FA-cupfinalen (0-6). Kaptein Deeney (a) er skadet. Og Cathcart (f) er tvilsom.

* Arsenal kom under 0-2 hjemme for Tottenham sist, men fikk kjempet seg til 2-2-resultat. Vårt inntrykk av Gunners så langt er at de har mye å by på offensivt, men forsvaret har litt å arbeide med. Vi forventer at Watford vil gjøre sitt til å virkelig teste Arsenal-forsvarets svakheter. Men at London-klubben finner en vei mot seier. Bellerin (f), Tierney (f) og Lacazette (a) er ute. Holding (f) er friskmeldt.

Publisert: 15.09.19 kl. 12:58

