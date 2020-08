TANGA FOR TO: Røa-jentene vant cupfinalen og veddemålet mot treneren. På bildet som Geir Nordby holder opp på treningsfeltet løper de æresrunde på Ullevaal med treneren i rosa tangatruse. Det er 16 år siden nå. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Huskes fortsatt for tanga-sjokket i cupfinalen

RØA (VG) Fortsatt blir han minnet på det elleville stuntet på Ullevaal stadion i rosa tanga etter cuptriumfen i 2004. Men få vet at Geir Nordby (51) skulle ri hvit hest inne på Bislett etter seieren i cupfinalen fire år etterpå.

Ikke nok med det. Den fargerike og meritterte treneren for toppserielaget til Røa iførte seg svømmebriller og neseklype i protest mot at en uværskamp mot Klepp på Jæren i det hele tatt ble spilt for ni år siden.

Men hva får en familiefar til å løpe naken, bare iført en tangatruse og fotballstrømper over banen på Ullevaal som blodfersk cupmester. Veddemål ... selvsagt. Nordby medgir at han veddet mot Røa-jentene i den tro at bare å komme til cupfinalen – den gangen – var ren utopi.

GEIRS LILLE TANGA: Geir Nordby i fri dressur på Ullevaal stadion etter kvinnefinalen for 16 år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Egentlig hadde jeg tenkt å løpe naken, men da ville jeg blitt satt i fengsel. Så da ble det truse. Jeg tenkte ikke mer over det, men det gjorde jentene. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da vi var klare for finalen. Jeg gikk til innkjøp av en hvit tanga, farget den med sprittusj, og jeg glemmer aldri hvordan den irriterte meg nedentil gjennom hele kampen, sier Nordby.

Sjefen for vaktstyrken på landslagsarenaen visste om veddemålet. Hvis ikke tror Nordby hadde blitt lagt i bakken lenge før han nådde jentene i nesten bare nettoen på æresrunden etter 2–1 over Asker.

Geir Nordby Yrke: Fotballtrener/Enhetsleder i bydelen Nordre Aker. Sivilstatus: Gift, tre gutter. Idrettsliv: Har vært på juniorlandslaget i kombinert med bla OL-vinner Fred Børre Lundberg. Bror til tidligere Røa-profil Siri Nordby. Sønn av Torgeir Nordby (kjent TD i Det internasjonale skiforbundet). Meritter som trener: Seriemestrer: 2004, 2007, 2008, 2009 og 2011. Cupmester: 2004, 2006, 2008, 2009, og 2010. Kniksenprisen i 2008 for «Årets trener». Vis mer

– Jeg husker det som om det var i går. Min kone (Kathrine) som sto på sidelinjen var absolutt ikke stolt av meg. Men det overrasker meg faktisk hvor mange som fortsatt husker det jeg gjorde. Også yngre folk som kan si: «Jøss, er det du som løp i tangaen..!», sier Nordby.

Fire år etter er det ny cupfinale. Nytt veddemål. Og NM-gull. Denne gangen med 3–1 over Team Strømmen. Utenfor Bislett venter en oppsalet elegant hvit hest. Nordby gjør seg klar til å ri inn akkurat som den berømte generalen Georgij Zjukov – leder av Den røde armé – gjorde under seiersparaden i Moskva etter andre verdenskrig.

– Hesten var klar, men helt tilfeldig kom det en representant fra NFF, som fikk stoppet det. Planen var at den skulle galoppere inn på banen med meg i sadelen. Altså, jeg tror det var bra at det ikke det skjedde. Fordi jeg ikke kan ri, er redd hester, og forferdelig allergisk, sier Nordby.

Det er flere historier. Til å le seg skakk i hjel av. Men vi lar dem ligge. Geir Nordby understreker at det handler om humor, fordi han synes det er alvor nok i toppidretten, og ber om å bli trodd på at han ikke mister nattesøvnen fordi laget hans står uten poeng etter fire serierunder.

Lørdag leder Nordby sitt kjære Røa fra Oslo vest – hvor han har vært trener siden 1997 – i kamp nummer 600. Motstander er Kolbotn. Nesten 60 prosent av matchene har endt med seier. Fem seriemesterskap, fem cupmesterskap, to ganger «The Double» – og kvartfinale i Champions League.

– Jeg håper jentene gir det lille ekstra som skal til for vinne. Det hadde vært en flott gave, sier Nordby, om jubileumskampen.

Men «pokalfesten» som varte fra 2004 til 2012 i definitivt over. Røa ligger sist på tabellen. Det blir en kamp for å overleve i Toppserien.

– Resultatene gjenspeiler tiden jeg har hatt i Røa. Det har vært svært mange oppturer, men så har det vært noen nedturer, og egentlig er det slik det skal være. Du må ned for å komme deg enda høyere enn der du var, sier Nordby.

KAFFE & KAKER: Geir Nordby presenterer Fredrik Sæland (t.v.) som sin «høyre hånd», men når han ser at trenerassistenten skjenker kaffe med venstre utbryter han: «Ja, min høyre hånd. Men du er kanskje keivhendt, Fredrik». Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Men kanskje aller mest imponerende; han er aldri blitt truet med sparken. Nordby er kvinnefotballens svar på Nils Arne Eggen. Akkurat som RBK-legenden holder han på så lenge han selv vil, virker det som.

Bare én gang har han vurdert å gi seg. Det var da han ble tilbudt jobben som landslagstrener for det nigerianske kvinnelandslaget.

– Jeg er faktisk mer motivert for å stå på nå enn etter den første epoken. Spesielt etter at vi nesten ikke klarte å stille lag foran 2012-sesongen. Vi skal ut av mørket, sier Geir Nordby.

Publisert: 01.08.20 kl. 10:26

