Før avspark: Les deg opp på 12. runde i Eliteserien

Får Strømsgodset svi for at Bodø/Glimts seiersrekke ble stoppet mot Stabæk? Er Sandefjord grei skuring for Molde? Og kommer endelig seieren for Start? Det er klart for 12. runde i Eliteserien.

Geir Juva

Nå nettopp

SANDEFJORD - MOLDE

Spilles lørdag klokken 18.00

Dommer: Usman Aslam

TV-kanal: Eurosport Norge

Sandefjord ledet 20 minutter før slutt i Kristiansund, men kollapset og tapte 1-3.

